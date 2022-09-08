MLB／稱弗里曼前經紀人隱瞞報價 爆料者承認消息錯誤道歉了

道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在休賽季與勇士隊談判不順，最終以6年1.62億美元的合約轉戰道奇。弗里曼幾個月前開除經紀人克洛斯（Casey Close），傳出是因為不滿克洛斯對弗里曼隱瞞合約報價，導致弗里曼轉戰道奇。對此克洛斯近期發聲明表示自己絕對「公開透明」，並將對當時爆料的美國《Fox Sports》電台主持人戈特利布（Doug Gottlieb）提告。

弗里曼經紀人克洛斯。 美聯社

戈特利布是在6月29日發推文表示，「克洛斯從未告訴弗里曼勇士隊的最終報價」，讓克洛斯和他的經紀公司則在7月中決定控告對方毀謗。克洛斯在訴訟中表示，勇士隊在2021年3月29日向佛里曼開出5年1.1億美元合約，後來勇士隊又在8月1日、8月4日分別開出5年1.25億美元、1.35億美元的合約，都被弗里曼拒絕。他和勇士隊在今年3月12日就弗里曼的續約進行最後兩次對話，當天他向球隊提出的兩份報價都被拒絕。

戈特利布在今日坦承自己的錯誤，並且發表道歉聲明：「我了解到我所指控的行為沒有發生，並且沒有可靠的依據來說明它確實發生，我對此事的最終調查證實，克洛斯確實向弗里曼傳達所有報價，而我所依賴的消息來源是不正確的。我很了解這樣的錯誤信息可能造成的損害，並且已經向克洛斯聯繫並道歉。我也刪除那篇錯誤的文章。」

克洛斯對於戈特利布的聲明則回應，「從一開始，我們就清楚戈特利布的文章完全不準確，我們將透過法律來澄清事實。他已經撤回了錯誤訊息，並承認他把故事弄錯了，我們認為這件事情就此結束。」

勇士3月14日從運動家交易來一壘手歐森（Matt Olson），並以8年1.68億美元續約，這意味著球隊不會留住弗里曼。3月17日弗里曼也與道奇簽下6年1.62億美元的合約。