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MiLB／林子偉獨立聯盟首轟出爐 李灝宇高階1A單場3安打

中央社／ 台北8日電
林子偉敲出轉戰獨立聯盟後的首轟。 統一獅隊臉書粉絲團
林子偉敲出轉戰獨立聯盟後的首轟。 統一獅隊臉書粉絲團

旅美台灣好手林子偉日前轉戰獨立聯盟，加盟大西洋聯盟長島鴨隊，今天敲出首轟；費城人隊野手李灝宇在美職小聯盟高階1A手感火熱，單場3安打。

28歲的林子偉在被美國職棒紐約大都會隊釋出，留在美國等待機會，8月中轉而挑戰獨立聯盟，披上大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）戰袍，今天球隊與約克革命隊（York Revolution）交手，林子偉擔任開路先鋒、守游擊。

林子偉今天前2個打席分別敲成二壘方向飛球出局與吞下三振，4局上再度上場，擊成內野滾地球，第5局把握機會從投手葛林（Nick Green）手中敲出陽春砲，也是他加盟長島鴨隊後首轟，7局上再揮出右外野平飛安打，開啟球隊另一波攻勢。

林子偉此役5打數3安打，賽後打擊率3成42，長島鴨隊最終以8比3勝出。

美職小聯盟部分，費城人隊台灣野手李灝宇今天在高階1A出賽，迎戰巴爾的摩金鶯，首局敲出安打後，還盜壘成功，3局下上場打擊，擊成三壘方向滾地球出局。

李灝宇4局下再度揮出安打，第6局延續火熱手感，在二壘有人時，揮出三壘安打帶有1分打點，此役4打數3安打，幫助球隊以4比0完封對手。

另外，旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲剛獲選所屬的佛州聯盟1A的8月最佳球員，今天打擊熄火，3打數無安打，但獲得2次保送，為球隊跑回2分。

林子偉 小聯盟

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