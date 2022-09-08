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MLB／索托首嚐球迷噓聲又遭觸身 坦言轉隊心態挑戰大

聯合新聞網／ 綜合報導
索托（Juan Soto）被觸身球擊中後痛苦不已。 美國聯合通訊社
索托（Juan Soto）被觸身球擊中後痛苦不已。 美國聯合通訊社

教士在交易大限前與國民交易來了強打巨星托（Juan Soto），目前為止他出賽28場，可惜表現與期待有所落差，近日嚐到被主場球咪噓聲問候的滋味，今日更遭觸身球打中肩膀提前傷退。

據《San Diego Union-Tribune》報導，索托8月曾因背部緊繃無預警休兵3場，但歸隊後似乎仍受到影響狀態低迷，在今天前的8場比賽，27個打數僅擊出2安，因此遭到主場球迷噓聲伺候。事實上他轉戰教士後打擊率只有2成35，也只有加3轟，表現完全不符合期待，也打亂了教士的計畫。

索托在國民時期從未嚐過噓聲，不過他受訪時坦言能理解球迷失望的心情，也透露自己轉隊後在心態上確實面臨巨大挑戰，「從一支甚麼都不在乎的球隊，到一支有機會爭冠的隊伍，這樣的轉變真的很大，我也還在適應中。」

然而禍不單行，陷入低潮的索托今天在第3局上場打擊時，又被響尾先發亨利(Tommy Henry)91英哩的速球打到肩膀，他隨即痛苦倒地，雖然還是繼續比賽，但撐到第五局仍提前退場，不過教士認為問題不大，加上剛好又是休兵日，教頭梅爾文(Bob Melvin)認為他周六仍會如期上陣。

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