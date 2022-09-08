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MLB／桑契斯參戰經典賽！多明尼加豪華投打陣威脅美國

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城捕手桑契斯加入經典賽多明尼加代表隊。 美聯社
雙城捕手桑契斯加入經典賽多明尼加代表隊。 美聯社

雙城捕手「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）今日宣布將加入經典賽多明尼加代表隊。多明尼加內野陣容星光閃閃，陣容完全不輸美國隊。

桑契斯生涯兩度入選明星賽，生涯累計152支全壘打。今年被洋基交易至雙城出賽101場，打擊三圍.214/.284/.398，並有14支全壘打。

多明尼加的野手陣容豪華，除了今日加入的雙城捕手桑契斯，內野陣容包括教士馬恰多（Manny Machado）、紅襪狄佛斯（Rafael Devers）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez），一次網羅三位明星三壘手，另外還有藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）；外野目前則有教士索托（Juan Soto）與大都會馬提（Starling Marte）。

多明尼加投手陣容同樣強大，包括馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、太空人瓦德茲（Framber Valdez）、守護者終結者克勞斯（Emmanuel Clase）。

多明尼加2013年曾在卡諾（Robinson Cano）等MLB球星帶領下，以八戰全勝奪得冠軍。上一屆他們未進入四強。本屆他們被分在D組，將與波多黎各、委內瑞拉、以色列爭取8強門票。

多明尼加 太空人 委內瑞拉 美國

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