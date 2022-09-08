MLB／表態會開出「運鈔車」 洋基總裁：盡全力留下賈吉

洋基巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）本日面對雙城的比賽再度開轟，打出生涯55轟持續坐穩聯盟全壘打王寶座，並超越「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2007年的54轟紀錄，寫下隊史右打者新紀錄，持續追逐61轟美聯紀錄的超猛表現，也讓洋基總裁拉文（Randy Levine）終於表態，將在季後用盡全力留下這位重砲。

據《紐約郵報》報導，洋基總裁拉文（Randy Levine）近日在節目上談到賈吉的續約問題時，首次對外表態，將用盡所有可能留下這位超級巨星：「我們絕對會提出非常具競爭性的合約留人，賈吉是洋基隊史最偉大的球員之一，這就是為什麼我們之前願意給出隊史野手最大合約報價，我很敬佩他，他把球隊的一切扛在肩上，毫無疑問我們希望他回到球隊，我們會坐下來把事情搞定，告訴他我們有多重視他。」

此外賈吉正在追逐隊史傳奇馬里斯的單季61轟紀錄，拉文相信這會是留住這名重砲外野手的隱形優勢，「隊所有自由球員來說，成為洋基一員是很不一樣的，會帶來許多地方無法提供的附加價值，就像我們現在都在討論他正在追逐的貝比魯斯與馬里斯全壘打數字，而他們兩人都是洋基人！」

賈吉在4月時拒絕洋基提出7年2.135億美元的延長合約，並在本季打出生涯最佳的球季，到今天為止總計出賽132場繳出0.302/0.418/0.686的打擊三圍，以及傲視全聯盟的55轟，預期有很大機會超越1961年馬里斯（Roger Maris）61轟的美聯與洋基隊史紀錄。