MLB／砲轟達比修有！響尾蛇台美混血大物首轟出爐

效力於響尾蛇的22歲台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll），上月底升上大聯盟後表現不俗，今日面對教士隊首打席就砲轟日籍投手達比修有，打了8場後生涯首轟終於出爐。

卡洛爾是在第二局與擔任DH的隊友瓦修（Daulton Varsho）對教士強投達比修有上演「背靠背」開轟，他鎖定一顆96英哩快速球掃出中外野全壘打牆外，值得紀念的生涯首轟是發陽春砲，據大聯盟官方統計，此發全壘打的擊球初速為166.7公里，飛行距離則為406英呎。

Might be the first, but it sure won't be the last for @corbin_carroll. pic.twitter.com/JZ5AUXj4Wu — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2022年9月8日

不過達比修有很快就討了回來，下一打席再次對決，就用95英哩的四縫線速球讓卡洛爾「拿香三振」，此戰6局丟3分又是一場優質先發，加上隊友3轟火力支援，還是率領教士以6：3擊敗響尾蛇。

至於卡洛爾今日則繳出4打數2安打包含生涯首轟，賽後打擊率升至2成81，或許中華隊經典賽真的可以考慮列為徵召人選。