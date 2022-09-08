MLB／砲轟達比修有！響尾蛇台美混血大物首轟出爐
效力於響尾蛇的22歲台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll），上月底升上大聯盟後表現不俗，今日面對教士隊首打席就砲轟日籍投手達比修有，打了8場後生涯首轟終於出爐。
卡洛爾是在第二局與擔任DH的隊友瓦修（Daulton Varsho）對教士強投達比修有上演「背靠背」開轟，他鎖定一顆96英哩快速球掃出中外野全壘打牆外，值得紀念的生涯首轟是發陽春砲，據大聯盟官方統計，此發全壘打的擊球初速為166.7公里，飛行距離則為406英呎。
Might be the first, but it sure won't be the last for @corbin_carroll. pic.twitter.com/JZ5AUXj4Wu— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2022年9月8日
不過達比修有很快就討了回來，下一打席再次對決，就用95英哩的四縫線速球讓卡洛爾「拿香三振」，此戰6局丟3分又是一場優質先發，加上隊友3轟火力支援，還是率領教士以6：3擊敗響尾蛇。
至於卡洛爾今日則繳出4打數2安打包含生涯首轟，賽後打擊率升至2成81，或許中華隊經典賽真的可以考慮列為徵召人選。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言