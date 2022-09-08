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MLB／大都會戰績被勇士追上 喜劇演員：都怪那個愚蠢的小號

聯合新聞網／ 綜合報導
提迷小號日前受邀到主場現場吹奏終結者狄亞茲的出場取，賽前兩人同框合影。 美聯社
提迷小號日前受邀到主場現場吹奏終結者狄亞茲的出場取，賽前兩人同框合影。 美聯社

大都會今年在國聯東區維持領先很長一段時間，但在昨日的比賽輸球，戰績被分區第二的勇士隊追上，兩隊並列分區龍頭。好在今日在雙重賽一日2勝海盜，至少領先同日贏球拿下7連勝的勇士半場勝差，但近日疲軟的態勢已讓外界開始擔憂。

領先優勢在最後一個月消失殆盡，大都會分區冠軍已非囊中物，美國知名喜劇演員、大都會鐵粉賽恩菲爾德(Jerry Seinfeld)就將矛頭指向日前受邀至球場表演的提迷小號(Timmy Trumpet)， 他在推特上開砲：「都怪那個愚蠢的小號表演，我們根本還沒贏得任何東西，就在球季中慶祝。」

美國知名喜劇演員賽恩菲爾德為大都會近來的疲軟憂心，把矛頭指向提迷小號。 美聯社
美國知名喜劇演員賽恩菲爾德為大都會近來的疲軟憂心，把矛頭指向提迷小號。 美聯社

賽恩菲爾德還將這現象與2000賽季做比較，大都會當年從國聯外卡一路殺進世界大賽，但請巴哈人(Baha Men)表演熱門歌曲《 Who Let the Dogs Out》後，大都會就輸掉了世界大賽。

大都會今日雙重賽橫掃海盜後拿下系列賽勝利，雖然戰績87勝51敗仍居國聯東區第一，但只領先同日贏球7連勝的勇士0.5場，兩隊勢必會糾纏到例行賽最後一刻。

美國 東區

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