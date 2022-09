MLB／大都會戰績被勇士追上 喜劇演員：都怪那個愚蠢的小號

大都會今年在國聯東區維持領先很長一段時間,但在昨日的比賽輸球,戰績被分區第二的勇士隊追上,兩隊並列分區龍頭。好在今日在雙重賽一日2勝海盜,至少領先同日贏球拿下7連勝的勇士半場勝差,但近日疲軟的態勢已讓外界開始擔憂。

領先優勢在最後一個月消失殆盡,大都會分區冠軍已非囊中物,美國知名喜劇演員、大都會鐵粉賽恩菲爾德(Jerry Seinfeld)就將矛頭指向日前受邀至球場表演的提迷小號(Timmy Trumpet), 他在推特上開砲:「都怪那個愚蠢的小號表演,我們根本還沒贏得任何東西,就在球季中慶祝。」

美國知名喜劇演員賽恩菲爾德為大都會近來的疲軟憂心,把矛頭指向提迷小號。 美聯社

賽恩菲爾德還將這現象與2000賽季做比較,大都會當年從國聯外卡一路殺進世界大賽,但請巴哈人(Baha Men)表演熱門歌曲《 Who Let the Dogs Out》後,大都會就輸掉了世界大賽。

Jerry Seinfeld blames Timmy Trumpet for the Mets losing their division lead pic.twitter.com/aOX5CcHM78 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年9月7日

大都會今日雙重賽橫掃海盜後拿下系列賽勝利,雖然戰績87勝51敗仍居國聯東區第一,但只領先同日贏球7連勝的勇士0.5場,兩隊勢必會糾纏到例行賽最後一刻。