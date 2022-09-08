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MLB／道奇「透納組」重創巨人 最快後天率先晉級季後賽
道奇隊「透納組」發威，今天在洛杉磯主場對巨人隊之戰，三壘手透納（Justin Turner）5局下轟出3分砲，游擊手透納（Trea Turner）8局下關鍵二壘打攻下超前分，終場以7：3獲勝，分區封王魔術數字降到6。
道奇去年106勝，以1勝之差被巨人中斷國聯西區8連霸，仍以外卡資格晉級季後賽，本季戰績94勝42敗（唯一超過90勝球隊），穩居大聯盟榜首，拿下分區冠軍是早晚的事，連續10年闖進季後賽毫無問題。
大聯盟官網指出，道奇後天作客聖地牙哥，只要在3連戰橫掃教士隊，就可能提前封王，而且只要3連戰首戰獲勝，就會拿到季後賽門票。
巨人一壘手維拉（Jonathan Villar）今天轟出雙響砲，5局上從道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）的手中轟出兩分砲，5局下透納立刻回敬3分砲。
Justin Turner's hit streak ties a career-high 16 games IN STYLE 😎🔥— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年9月7日
His 2nd hit today is a 3-run bomb for the lead!
(via @Dodgers) pic.twitter.com/ajFsW1FQ3D
維拉7局上再轟道奇中繼投手魯西爾（Justin Bruihl），個人本季第4轟追平比數，但道奇緊咬不放，8局下另一位透納揮出二壘打，攻下全隊第4分，孟西（Max Muncy）補上3分砲穩住江山。
孟西昨天4打數3安打，雙響砲攻下3分打點，今天再戰巨人又是5支3，本季第19轟追加3分打點，成為巨人投手群最傷腦筋的打者；三壘手透納近況也很好，已經連續16場比賽出現安打，近18場有10場至少兩支安打。
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