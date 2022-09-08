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MLB／總教練權力不如以往 梅登：不懂棒球的人在主導調度

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟總教練梅登。 美聯社
前大聯盟總教練梅登。 美聯社

前大聯盟總教練麥登(Joe Maddon)今年6月遭到天使隊開除，他在《The Athletic》的podcast節目中表示，「現在主導比賽的是那些不懂棒球，不知道怎麼打比賽的球團辦公室人員。」

麥登在光芒時期，因為大膽的調度而獲封「鬼才教頭」的名號。他被視為打破傳統觀念，接受數據分析的先驅之一。但如今他卻多次表達對數據分析應用的不滿，他認為最大的問題是教練總是被強迫接受這些數據。他透露，「現在賽前總經理和數據分析人員會進到總教練的辦公室，告訴他該如何調度。」

麥登強調不是只有天使有這種現象，整個大聯盟都有這樣的趨勢。他認為最佳的合作方式是數據分析人員只提供資訊，球團負責利用這些資訊找來好球員。他也稱讚過去與他共事過的道奇總管佛里曼(Andrew Friedman)，「有他所在的球隊能有好成績，是因為他能找來好球員。」

麥登認為這個趨勢短期內不會逆轉，因為最進步的方法會被稱讚，會被其他球團複製。他表示，「過去有許多好教練把主控比賽的能力交接到他們這一代教練手上，當他現在要傳承下去時卻發現這個機會被奪走了」、「現在主導比賽的是那些從來都不懂棒球的辦公室人員，搞得好像他40年來都不是做這行的一樣」。

麥登教練生涯1382勝1216敗，勝率0.532，曾在2016年帶領小熊隊突破「山羊魔咒」拿下冠軍，在今年6月因戰績不佳遭天使開除。

法會 山羊

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