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MLB／賈吉55轟超越A-Rod紀錄 洋基連續30年勝率超過5成

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉敲出本季第55轟，改寫A-Rod保持的隊史右打單季最多轟紀錄。 路透社
賈吉敲出本季第55轟，改寫A-Rod保持的隊史右打單季最多轟紀錄。 路透社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開砲，在紐約主場對雙城隊雙重賽首戰4局下轟出陽春砲，本季第55轟出爐，不但穩居大聯盟全壘打王，也改寫隊史單季最多轟的右打者，洋基打到延長12局以5：4獲勝，連續30年勝率超過5成。

洋基打完4局上0：3落後，賈吉4局下面對雙城先發投手瓦蘭（Louie Varland），轟出左外野374英尺陽春砲，攻下全隊第1分；這支全壘打也讓賈吉超越「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2007年締造的54轟紀錄，寫下隊史右打者新紀錄。

洋基單季最多轟是1961年馬里斯（Roger Maris）61轟，超越1927年貝比魯斯（Babe Ruth）60轟紀錄。

這場比賽共有13名投手上場，兩隊合計20支安打包括3支全壘打，打完正規9局3：3平手，雙城雖在12局上攻下超前分，但洋基12局下攻下兩分逆轉戰局，開路先鋒卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）6打數1安打，唯一安打就是再見安打。

洋基拿下本季第82勝，戰績82勝54敗仍是美聯東區龍頭，這一勝也確保今年勝率一定超過5成，從1993年起連續30季維持這項紀錄，也是大聯盟史上第2好。

洋基1926到64年曾經連續39季勝率超過5成。

洋基 雙城

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