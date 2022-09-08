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MLB／天使3轟還是輸 大谷翔平第33轟的猙獰表情引討論

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷開轟後猙獰的表情成為球迷討論焦點。 路透社
大谷開轟後猙獰的表情成為球迷討論焦點。 路透社

大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）都開轟了，大谷那一發還是支超前轟，然而天使隊還是以4：5輸給老虎隊，大谷開轟後猙獰的表情反倒成為球迷討論焦點。

天使隊今天在主場迎戰老虎隊，全場敲出3發全壘打，4局下捕手泰斯（Matt Thaiss）敲出2分砲超前、5局下楚奧特陽春砲拉開領先到3：1。

大谷與楚奧特又同場開轟，但天使還是沒贏。 美聯社
大谷與楚奧特又同場開轟，但天使還是沒贏。 美聯社

然而天使隊又被追平成3：3進入7局下，大谷翔平從左投查芬（Andrew Chafin）手中轟出中右外野全壘打，一發陽春砲再次引爆天使球迷歡呼聲，擊球初速100.3哩、飛行距離401呎。

大谷翔平最近8場比賽敲出5轟，累積到33發全壘打，距離連續2年40轟的成績不遠矣，連4場開轟的楚奧特也急起直追，目前已累積32發全壘打。

然而大谷要回的1分領先，9局上被牛棚搞砸，老虎隊單局兩發全壘打超前，8棒卡本特（Kerry Carpenter）、9棒克萊德勒（Ryan Kreidler）「背靠背」開轟，為比賽定調。

大谷總計5打數1安打，除了那一轟外，吞下4次三振，打擊率2成67，而大谷敲出那一轟時，表情十分猙獰，原因引起球迷討論，有人認為，可能大谷一開始不認為是全壘打，也有人認為是擊球後手掌被震到導致有些不適。

天使 大谷翔平

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