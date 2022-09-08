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MLB／天使3轟還是輸 大谷翔平第33轟的猙獰表情引討論
大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）都開轟了，大谷那一發還是支超前轟，然而天使隊還是以4：5輸給老虎隊，大谷開轟後猙獰的表情反倒成為球迷討論焦點。
天使隊今天在主場迎戰老虎隊，全場敲出3發全壘打，4局下捕手泰斯（Matt Thaiss）敲出2分砲超前、5局下楚奧特陽春砲拉開領先到3：1。
然而天使隊又被追平成3：3進入7局下，大谷翔平從左投查芬（Andrew Chafin）手中轟出中右外野全壘打，一發陽春砲再次引爆天使球迷歡呼聲，擊球初速100.3哩、飛行距離401呎。
THE SHO 🤠‼️— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年9月7日
HR no. 33 for Ohtani is a go-ahead 💣
(via @MLB) pic.twitter.com/3Osx34G6bR
大谷翔平最近8場比賽敲出5轟，累積到33發全壘打，距離連續2年40轟的成績不遠矣，連4場開轟的楚奧特也急起直追，目前已累積32發全壘打。
然而大谷要回的1分領先，9局上被牛棚搞砸，老虎隊單局兩發全壘打超前，8棒卡本特（Kerry Carpenter）、9棒克萊德勒（Ryan Kreidler）「背靠背」開轟，為比賽定調。
大谷總計5打數1安打，除了那一轟外，吞下4次三振，打擊率2成67，而大谷敲出那一轟時，表情十分猙獰，原因引起球迷討論，有人認為，可能大谷一開始不認為是全壘打，也有人認為是擊球後手掌被震到導致有些不適。
3 homers in 3 games 🤠#GoHalos pic.twitter.com/j77eMfciVn— Los Angeles Angels (@Angels) 2022年9月7日
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