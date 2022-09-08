MLB／狄亞茲與貝茲連兩屆參戰經典賽 要為波多黎各雪恥

世界棒球經典賽將於明年3月回歸，除了美日兩強國動作頻頻外，上屆亞軍波多黎各近日也積極籌組大聯盟明星隊，今日再宣布老虎明星內野手貝茲（Javier Baez），以及大都會終結者狄亞茲(Edwin Díaz)兩人加入球隊，為陣容再添星光，要力拼隊史首冠。

One of the game’s most dominant relievers intends to play for Puerto Rico at the #WorldBaseballClassic. pic.twitter.com/u5531TTrt2 — MLB (@MLB) 2022年9月6日

Javier Báez intends to represent Puerto Rico again at the 2023 #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/D9vM66bawc — MLB (@MLB) 2022年9月7日

貝茲本季以大合約轉戰老虎，但打擊成績不如預期，出賽121場比賽，打擊三圍僅0.232/0.276/0.370，長打衰退目前只有12轟，另有52分打點，不過防守仍在水準之上。他在上一屆經典賽就幫助波多黎各奪下亞軍，更榮獲大會最佳二壘手，還留下與鐵捕莫里納完美搭配的「不看人觸殺」經典畫面。

Tag THEN celebrate?



Way too basic for @Javy23Baez. #WBC2017 pic.twitter.com/d0o3t60EIJ — MLB (@MLB) 2017年3月15日

至於大都會狄亞茲本季大復活，重拾頂級終結者身手，尤其三振功力驚人，登板53.1局狂飆101K，目前拿下29次救援成功，防禦率僅1.52與WHIP0.90，這也將是他連續第二屆為波多黎各打經典賽，上屆雖然只出賽2場，但5.1局就飆出9K。

除了上述兩位外，雙城明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、一壘手米蘭達（Jose Miranda）以及小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）都已宣布參賽，本屆波多黎各與以色列、委內瑞拉和多明尼加被分在「死亡D組」，要一雪前恥力拼冠軍。