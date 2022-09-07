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MLB／今日戰績表 勇士趕上大都會並列國聯東區第一

聯合新聞網／ 整理
勇士1分氣走運動家，追趕了大半季終於追上大都會，兩隊並列國聯東區第一。 路透社
勇士1分氣走運動家，追趕了大半季終於追上大都會，兩隊並列國聯東區第一。 路透社

MLB今日戰績表

大都會 2:8 海盜

紅襪 4:8 光芒

馬林魚 2:3 費城人

藍鳥 6:9 金鶯

紅人 3:9 小熊

國民 1:4 紅雀

守護者 4:1 皇家

遊騎兵 4:3 太空人

釀酒人 7:10(10局) 洛磯

老虎 4:5(10局) 天使

響尾 5:6 教士

勇士 10:9 運動家

白襪 0:3 水手

巨人 3:6 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 大都會 vs. 海盜

03:05 雙城 vs. 洋基

03:10 釀酒人 vs. 洛磯

03:37 勇士 vs. 運動家

04:07 老虎 vs. 天使

04:10 白襪 vs. 水手

04:10 巨人 vs. 道奇

06:35 雙城 vs. 洋基(雙重戰) (緯來體育台)

06:35 大都會 vs. 海盜(雙重戰)

06:40 紅襪 vs. 光芒

06:45 馬林魚 vs. 費城人

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:40 紅人 vs. 小熊

07:45 國民 vs. 紅雀

08:10 守護者 vs. 皇家(愛爾達體育1台)

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:40 響尾蛇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 體育

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