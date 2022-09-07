MLB／今日戰績表 勇士趕上大都會並列國聯東區第一

大谷翔平在美國時間5日的比賽中，演出單場三支安打，包含雙響砲的好表現。賽後他的打擊率來到本季個人新高的2成70，讓他在投、打兩方面的許多數據，都成為洛杉磯天使隊中的第一人。

2022-09-07 11:58