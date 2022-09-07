MLB／今日戰績表 勇士趕上大都會並列國聯東區第一
MLB今日戰績表
大都會 2:8 海盜
紅襪 4:8 光芒
馬林魚 2:3 費城人
藍鳥 6:9 金鶯
紅人 3:9 小熊
國民 1:4 紅雀
守護者 4:1 皇家
遊騎兵 4:3 太空人
釀酒人 7:10(10局) 洛磯
老虎 4:5(10局) 天使
響尾蛇 5:6 教士
勇士 10:9 運動家
白襪 0:3 水手
巨人 3:6 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 大都會 vs. 海盜
03:05 雙城 vs. 洋基
03:10 釀酒人 vs. 洛磯
03:37 勇士 vs. 運動家
04:07 老虎 vs. 天使
04:10 白襪 vs. 水手
04:10 巨人 vs. 道奇
06:35 雙城 vs. 洋基(雙重戰) (緯來體育台)
06:35 大都會 vs. 海盜(雙重戰)
06:40 紅襪 vs. 光芒
06:45 馬林魚 vs. 費城人
07:05 藍鳥 vs. 金鶯
07:40 紅人 vs. 小熊
07:45 國民 vs. 紅雀
08:10 守護者 vs. 皇家(愛爾達體育1台)
08:10 遊騎兵 vs. 太空人
08:40 響尾蛇 vs. 教士
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