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MLB／張育成百安球棒將公益拍賣 完成101安曬兒向大家致謝

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成完成大聯盟生涯百安，Po文曬兒向大家致謝。圖片截自／張育成Facebook
張育成完成大聯盟生涯百安，Po文曬兒向大家致謝。圖片截自／張育成Facebook

今（7）日光芒對決紅襪的比賽中，台灣好手張育成先發游擊手第八棒，首打席就敲一壘安打，為個人大聯盟生涯第100支安打，張育成也特別將此球棒留下，準備和其他全壘打球棒在年底進行公益拍賣。

張育成先在二局下半敲出一壘二打，正式達成大聯盟生涯百安，完成台灣球員在大聯盟的里程碑，其他旅美台將安打加起來99支還不如他一人；隨後更在六局下與隊友「背靠背」敲出陽春砲，也是第101支安打。

賽後張育成在粉絲專頁上發布「謝謝大家，繼續努力，more coming 」並附上和兒子手拿100、+1兩個紙盤的合照，象徵完成101支安打。

此外張育成臉書也發布了活動預告，他特地留下此次百安的紀念棒，將會和其他全壘打球棒，在年底時進行公益拍賣，留言中的粉絲、網友們也都紛紛送上祝福。

張育成

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