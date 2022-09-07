快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／皇家新秀敲生涯首轟贏得賭注 讓葛蘭基輸了100美元

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家新秀瓦特斯（Drew Waters）敲出個人大聯盟生涯首轟，順帶贏走了隊友葛蘭基的100美元，當然笑得更開心。 美聯社
皇家新秀瓦特斯（Drew Waters）敲出個人大聯盟生涯首轟，順帶贏走了隊友葛蘭基的100美元，當然笑得更開心。 美聯社

皇家隊日前交易過來的新秀瓦特斯（Drew Waters），在昨（6）日對上守護者的比賽中，敲出大聯盟生涯第一支全壘打，但隊友「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）似乎不太開心，原來是他和瓦特斯賭注今年生涯首轟不會開張，沒想到瓦特斯用棒子贏下賭注，成功帶走葛蘭基的100美元（約3100台幣）。

瓦特斯是在7月時被勇士隊交易到皇家，並於8月22日時上到大聯盟，目前出賽13場打擊率2成37。而他在昨日敲出大聯盟首轟，且是發追平比分的2分砲。事實上當他在繞壘時就想起這個賭注，因此一回到休息室就去找葛蘭基「討錢」。

至於苦主葛蘭基也大方表示，「你很棒，很好的一擊，這是我欠你的」，最後隔天瓦特斯也順利拿到了他的100美元。

可惜雖然有潛力新秀瓦特斯的首轟加持，最後皇家仍以6:5不敵守護者輸掉比賽。

相關新聞

MiLB／沒等到大聯盟先發機會 黃暐傑3A投5局飆7K

旅美舊金山巨人隊投手黃暐傑先前傳出將升上大聯盟，並可能在今天先發出戰洛杉磯道奇隊，但巨人隊最終派其他投手登板，黃暐傑在3...

MLB／張育成百安球棒將公益拍賣 完成101安曬兒向大家致謝

今（7）日光芒對決紅襪的比賽中，台灣好手張育成先發游擊手第八棒，首打席就敲一壘安打，為個人大聯盟生涯第100支安打，張育成也特別將此球棒留下，準備和其他全壘打球棒在年底進行公益拍賣。 張育成先在

MLB／大谷翔平成天使「22冠王」 美媒驚呼：網站被他洗版

大谷翔平在美國時間5日的比賽中，演出單場三支安打，包含雙響砲的好表現。賽後他的打擊率來到本季個人新高的2成70，讓他在投、打兩方面的許多數據，都成為洛杉磯天使隊中的第一人。

MLB／皇家新秀敲生涯首轟贏得賭注 讓葛蘭基輸了100美元

皇家隊日前交易過來的新秀瓦特斯（Drew Waters），在昨（6）日對上守護者的比賽中，敲出大聯盟生涯第一支全壘打，但隊友「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）似乎不太開心，原來是他和瓦特斯賭

MLB／ 國聯防禦率王宣布參戰經典賽 墨西哥隊有王牌了

暫居國聯防禦率王的道奇強力左投烏力亞斯（Julio Urias），今日宣布將會代表墨西哥國家隊，參與2023世界棒球經典賽，預計他將會是當仁不讓的王牌先發。 現年26歲的烏力亞斯原本2017便有

MLB／「發射到平流層」 葉力奇敲出史上第三大號全壘打！

釀酒人今日作客科羅拉多落磯庫爾斯球場，首局首打席葉力奇（Christian Yelic）就將球送上第三層看台，推算499英呎是今年賽季最遠全壘打紀錄，也是自2015年有記錄以來第三遠！ 剛開局1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。