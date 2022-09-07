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MLB／皇家新秀敲生涯首轟贏得賭注 讓葛蘭基輸了100美元
皇家隊日前交易過來的新秀瓦特斯（Drew Waters），在昨（6）日對上守護者的比賽中，敲出大聯盟生涯第一支全壘打，但隊友「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）似乎不太開心，原來是他和瓦特斯賭注今年生涯首轟不會開張，沒想到瓦特斯用棒子贏下賭注，成功帶走葛蘭基的100美元（約3100台幣）。
瓦特斯是在7月時被勇士隊交易到皇家，並於8月22日時上到大聯盟，目前出賽13場打擊率2成37。而他在昨日敲出大聯盟首轟，且是發追平比分的2分砲。事實上當他在繞壘時就想起這個賭注，因此一回到休息室就去找葛蘭基「討錢」。
至於苦主葛蘭基也大方表示，「你很棒，很好的一擊，這是我欠你的」，最後隔天瓦特斯也順利拿到了他的100美元。
可惜雖然有潛力新秀瓦特斯的首轟加持，最後皇家仍以6:5不敵守護者輸掉比賽。
Drew’s 1st MLB homer ties it up!#TogetherRoyal pic.twitter.com/qSmu34UUf6— Kansas City Royals (@Royals) 2022年9月6日
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