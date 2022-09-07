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MiLB／沒等到大聯盟先發機會 黃暐傑3A投5局飆7K

中央社／ 台北7日電
黃暐傑今天留在3A先發，投5局僅失1分，狂飆7次三振。 中央通訊社
黃暐傑今天留在3A先發，投5局僅失1分，狂飆7次三振。 中央通訊社

旅美舊金山巨人隊投手黃暐傑先前傳出將升上大聯盟，並可能在今天先發出戰洛杉磯道奇隊，但巨人隊最終派其他投手登板，黃暐傑在3A先發，投5局僅失1分，狂飆7次三振。

28歲的黃暐傑2014年加盟美國職棒亞利桑那響尾蛇隊， 2018年被交易至德州遊騎兵隊，2019年曾首度升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟舞台的的台灣球員，生涯在大聯盟4場出賽都是在2019年，且都是後援登板，投5.2局，防禦率3.18。

黃暐傑2020年8月被遊騎兵隊釋出後，曾轉戰多明尼加冬季聯盟，今年初再度獲得美職球隊青睞，與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，並受邀參加春訓，但開季則從3A出發。

美國媒體CBS Sports日前曾預測巨人隊可能會將黃暐傑升上大聯盟，並在客場與道奇隊3連戰的第2戰擔綱先發，但巨人隊今天最終派出本季以後援為主的投手布雷比亞（John Brebbia）擔綱先發。

黃暐傑今天繼續在3A出賽，先發迎戰奧克蘭運動家，剛開賽就展現K功，三振首名打者後，儘管被狄亞士（Jordan Diaz）敲安，但隨後連續送出三振，化解危機；2局上2出局後，被麥金尼（Billy McKinney）轟出陽春砲，隨後靠著三振拿下出局數。

黃暐傑第3至5局都未讓對方打者站上壘包，此役投5局投72球、失1分，僅被敲出2支零星安打，包括1發全壘打，沒有保送，飆出7次三振，顯示對打者有一定壓制能力，黃暐傑退場時兩隊仍是1比1平手。

運動家第6至8局合計攻下7分，包括戴維森（MattDavidson）6局上的3分砲，最終運動家就以8比1帶走勝利。

黃暐傑 大聯盟 巨人

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