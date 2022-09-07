MLB／ 國聯防禦率王宣布參戰經典賽 墨西哥隊有王牌了

暫居國聯防禦率王的道奇強力左投烏力亞斯（Julio Urias），今日宣布將會代表墨西哥國家隊，參與2023世界棒球經典賽，預計他將會是當仁不讓的王牌先發。

現年26歲的烏力亞斯原本2017便有意代表墨西哥打經典賽，但當時道奇球團出於保護原則及前景考量，並沒有放人，而此次和球團討論後，決定「以賽代訓」，讓他在休賽季靠著經典賽為下個賽季做準備。

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而烏力亞斯也表示，這對於他來說是很特別的事，「墨西哥明顯是我的一切，從同袍中獲得的愛是每天都能感受到的，這對我來說將是一種榮譽」。

烏力亞斯去年以20勝拿下國聯勝投王，本季目前至今先發26場，拿下15勝7敗，防禦率2.29，目前是國聯的防禦率王。

加上烏力亞斯後，墨西哥隊經典賽陣容目前已宣布三位球員，前兩人都是效力光芒隊，分別為外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和游擊手巴瑞德斯（Isaac Paredes）。墨西哥此次和美國、加拿大、哥倫比亞同在分組C，將於明年3/11-3/15日於鳳凰城大通銀行球場進行分組賽。