MLB／「發射到平流層」 葉力奇敲出史上第三大號全壘打！

釀酒人今日作客科羅拉多落磯庫爾斯球場，首局首打席葉力奇（Christian Yelic）就將球送上第三層看台，推算499英呎是今年賽季最遠全壘打紀錄，也是自2015年有記錄以來第三遠！

剛開局1好2壞時，葉力奇咬住先發投手庫爾（Chad Kuhl）一記87英哩（約140公里）變速球，直接將球扛到右外野方向的三樓看台，釀酒人官方更是直接表示「葉力奇發射重砲到平流層」。

根據大聯盟官網數據，499英呎不但是本季最遠全壘打，同時也是自Statcast系統啟用以來第三遠的全壘打，第一遠是由馬札拉（Nomar Mazara）打出的505英呎，排名第二則是史丹頓（Giancarlo Stanton）的504英呎。

至於本季原本最遠全壘打是由馬林魚隊的桑契斯（Jesús Sánchez）所敲出的496英呎，巧合的是也在庫爾斯球場打出。

此外這一轟也是庫爾斯球場第二遠的全壘打，排第一的就是史丹頓還在馬林魚時，於2016年8月16所擊出的504英呎，值得一提的是今日開轟的葉力奇當時還排在史丹頓前一棒。