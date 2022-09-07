快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

永和分屍案7旬兇手超恨弟弟 口出狂言「活人比死人更可怕」

MLB／黃暐傑先發落空是烏龍？ 巨人教頭：確實考慮升上他

中央社／ 洛杉磯6日專電
舊金山巨人總教練受訪時表示，確實考慮升上黃暐傑。 中央通訊社
舊金山巨人總教練受訪時表示，確實考慮升上黃暐傑。 中央通訊社

原先傳出消息，台灣投手黃暐傑今天先發出戰洛杉磯道奇，但最後一刻球迷期待落空；舊金山巨人總教練今天向中央社記者表示，確實考慮升上黃暐傑。

運動網站CBS Sports日前推測，巨人6日客場出戰道奇比賽，表訂先發投手伍德（Alex Wood）受傷情況下，可能從小聯盟3A叫上台灣投手黃暐傑擔任先發投手。

消息一出引發台灣球迷熱烈討論。因為台灣投手在大聯盟的空窗期已經接近3年。

從2020年球季開始，大聯盟台灣球員只剩打者張育成一人。最近一次投手出賽是陳偉殷在2019年9月28日登板後援，先發登場更追溯到2018年9月26日的陳偉殷。

不過，黃暐傑先發僅是CBS網站片面預測，各方外電消息都指向，巨人隊打算在這場比賽採用投手車輪戰；美媒談到可能先發人選時，都沒提到黃暐傑的名字。

今天賽前答案揭曉，巨人隊派出牛棚投手布雷比亞（John Brebbia）擔任這場比賽的第一任投手。黃暐傑人遠在道奇球場600公里之外、車程7小時的小聯盟3A沙加緬度主場投球。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）今天賽前接受媒體聯訪，回答中央社記者提問，談到對黃暐傑的評價。

記者問他：「先前對今晚比賽的先發預測，出現一個名字黃暐傑，這個消息讓台灣球迷很興奮，雖然結果不是如此，請問無論是今天這場或者近期，球隊討論過升上黃暐傑嗎？」

凱普勒回答：「他向來都能夠製造大量的揮棒落空。從他以往的職業生涯一直到現在都是如此，有能力讓一大票的打者揮到空氣。我認為他最近在3A幾次投球，可以說是最佳代表作。」

凱普勒回憶：「我記得今年春訓的時候，看過黃暐傑牛棚練投，他的變速球真的讓我非常驚艷。」

凱普勒說：「針對最近這幾天的投手調度情形，我們確實討論過使用黃暐傑或者其他幾個在3A的非40人名單投手的可能性。這一切都在我們的通盤考量當中。」

凱普勒指出，黃暐傑近期的表現實在太過亮眼，他靠著自己的努力讓教練團看到他，教練團將會持續關注他的表現，未來球隊有需要的時候會給他機會。

黃暐傑 巨人

延伸閱讀

MLB／巨人先發不是黃暐傑！ 想看台將投手登板得再等等

中職／兄弟新洋投奧特羅預計週末抵台 助總評價：會玩球

U18世界盃／美國4投手都破150公里 中華隊交流賽吞敗

MLB／堅持3年終圓夢？傳黃暐傑7日返大聯盟迎接初先發

相關新聞

MLB／黃暐傑先發落空是烏龍？ 巨人教頭：確實考慮升上他

原先傳出消息，台灣投手黃暐傑今天先發出戰洛杉磯道奇，但最後一刻球迷期待落空；舊金山巨人總教練今天向中央社記者表示，確實考...

MLB／張育成百安達陣制霸全台將 加演本季第4轟

光芒隊台灣好手張育成今天首打席就敲安，生涯百安達陣成為台灣球員第一人，相隔1打席後更加演一發本季第4轟，光芒隊終場也以8...

MLB／大谷翔平成天使隊「22冠王」 美媒驚呼：網站被他洗版

大谷翔平在美國時間5日的比賽中，演出單場三支安打，包含雙響砲的好表現。賽後他的打擊率來到本季個人新高的2成70，讓他在投、打兩方面的許多數據，都成為洛杉磯天使隊中的第一人。

MLB／三振大谷翔平那一球 火箭人之子收到簽名加稱讚

大谷翔平就是暖，自己被三振的那一球還幫對手簽名，而且還附上一句「多麼噁心的一球！」，讓名將之子克萊門斯（Kody Cle...

MLB／巨人先發不是黃暐傑！ 想看台將投手登板得再等等

日前舊金山巨人台籍投手黃暐傑傳出有機會在7日對上道奇的比賽中先發登板，但現在公佈確定是由另一位牛棚投手布理畢亞（John Brebbia）先發，黃暐傑則是在巨人3A的比賽先發。 因最近巨人原先發

MLB／張育成大聯盟百安達陣 台灣打者第一人

旅美棒球好手張育成今天對波士頓紅襪隊首打席敲出一壘安打，美國職棒大聯盟生涯第100支安打出爐，成為首位達成這項里程碑的台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。