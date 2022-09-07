MLB／巨人先發不是黃暐傑！ 想看台將投手登板得再等等

日前舊金山巨人台籍投手黃暐傑傳出有機會在7日對上道奇的比賽中先發登板，但現在公佈確定是由另一位牛棚投手布理畢亞（John Brebbia）先發，黃暐傑則是在巨人3A的比賽先發。

因最近巨人原先發輪值中的伍德（Alex Wood）肩膀不適，放入15日傷兵名單，因此先發有所空缺，美國體育媒體《CBS SPORTS》預測有可能從3A拉上黃暐傑，引起台灣球迷熱烈討論及期待，但在大聯盟官網公布後，確定是由布理畢亞（John Brebbia）先發。

事實上由於黃暐傑不在巨人40人名單，若要升上大聯盟勢必得先清出空間，操作上較為麻煩，當時外界就評估，若沒有其他球員轉入60天傷兵名單，恐怕沒有黃暐傑的位置，因此上大聯盟先發機會並不大，結果也確實如此。

黃暐傑目前效力於巨人3A，今年出賽18場中有8場先發，防禦率4.47獲得2勝2敗的成績，值得一提的是，黃暐近況非常好，8月份5場先發防禦率是完美的0。他上一次升上大聯盟是在2019年，當時效力於遊騎兵，後援出賽4場，總共投5.2局失掉5分其中3分為非自責分，防禦率則是3.18。

上一次有台灣投手在大聯盟先發登板已經是2018年陳偉殷效力於馬林魚時期了，因此此次的預測引發球迷熱烈關注，但黃暐傑要進入40人名單，恐怕還要再等等。