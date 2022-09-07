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MLB／三振大谷翔平那一球 火箭人之子收到簽名加稱讚

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
名將之子克萊門斯三振掉大谷後，真的收到了對方在這顆球上簽名。 美聯社
名將之子克萊門斯三振掉大谷後，真的收到了對方在這顆球上簽名。 美聯社

大谷翔平就是暖，自己被三振的那一球還幫對手簽名，而且還附上一句「多麼噁心的一球！」，讓名將之子克萊門斯（Kody Clemens）樂不可支。

大谷翔平昨天對老虎隊敲出雙響砲，幫助天使隊以10：0贏球，不過8局下隨著比數拉開，老虎隊派出野手克萊門斯上場充當投手，投1局被敲3安打、失1分，但也投出生涯首K，就是用一顆68.4哩小便球讓大谷吞下三振。

這一球足以讓寇迪．克萊門斯向老爸「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）炫耀，賽後更被隊友鼓吹，要將這顆球拿給大谷翔平簽名。

今天賽前克萊門斯真的收到大谷的簽名球，上面還附上一句稱讚「多噁心的一球」，克萊門斯趕緊將球裝盒留念，上面還貼上標注：「克萊門斯vs.大谷翔平，生涯首K。」並貼上個人IG限時動態，感謝大谷翔平，「你最棒了。」

截圖自寇迪‧克萊門斯IG
截圖自寇迪‧克萊門斯IG

克萊門斯 大谷翔平 老虎

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