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MLB／張育成百安達陣制霸全台將 加演本季第4轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成生涯百安達陣成為台灣球員第一人，相隔1打席後更加演一發本季第4轟。 美聯社
張育成生涯百安達陣成為台灣球員第一人，相隔1打席後更加演一發本季第4轟。 美聯社

光芒隊台灣好手張育成今天首打席就敲安，生涯百安達陣成為台灣球員第一人，相隔1打席後更加演一發本季第4轟，光芒隊終場也以8：4擊敗紅襪隊，與洋基隊拉近到4.5場勝差。

張育成今天擔任先發游擊手、第8棒，2局上首打席面對紅襪隊左投希爾（Rich Hill），張育成將一顆82.2哩的卡特球敲成左外野一壘安打，昨天才敲出生涯99安「聽牌」，今天就達成。

張育成在大聯盟生涯第185場出賽敲出生涯第100支安打，跨越個人重要里程碑，台灣球員大聯盟安打支數排第二、第三的是林子偉的43支、胡金龍的34支，第二名以下的所有台灣球員加起來也才99支安打，張育成一個人就超越全部。

張育成在3局下遭到三振，不過6局下接在貝登柯特（Christian Bethancourt ）後面開轟，攜手演出「背靠背」全壘打，苦主都是紅襪投手巴扎多（Eduard Bazardo），這發陽春砲是張育成本季第4轟、生涯第101安，為光芒隊拉開到7：2領先。

8局下張育成遭到保送，單場總計3打數2安打，包括1轟，有1打點、1得分，另外三振、保送各1次，打擊率上升到2成16，最近7場出賽18打數敲出6支安打，期間打擊率3成33。

光芒隊靠著1局下阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的三分砲後，就保持領先到底，假先發的查構思（JT Chargois）投了2局掉2分後退場，後續5名投手接力守住領先；紅襪隊希爾投4局被敲9支安打，丟掉5分吞下敗投。

張育成 光芒

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