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桌球／亞青賽台灣奪5銀 高承睿U19男單寫紀錄

中央社／ 台北6日電
高承睿U19男單獲銀牌。 合庫桌球隊臉書粉絲團
高承睿U19男單獲銀牌。 合庫桌球隊臉書粉絲團

中華代表隊這次在亞洲青少年桌球錦標賽共奪5銀，其中台灣小將高承睿在U19組擊敗中國選手曾蓓勛、梁國棟，儘管決賽不敵中國選手陳垣宇，仍帶回台灣史上首面亞青男單銀牌。

第26屆亞洲青少年桌球錦標賽在寮國永珍舉行，設有U19組、U15組賽事，台灣隊U19組女團以及U15組男團、女團日前均闖進決賽，最終以銀牌作收。

17歲的高承睿目前世界排名第227，今年5月出征2022年世界中學生運動會曾拿下3面獎牌，包括男團與男單銀牌、男雙銅牌，同月底在世界桌球職業大聯盟（WTT）青少年常規挑戰賽西班牙阿羅堡站更是一舉摘下U19組男單金牌。

高承睿這次參加亞洲青少年桌球錦標賽U19組男單賽事，首輪以4比1淘汰中國選手曾蓓勛後，8強賽上演逆轉秀，以4比3氣走韓國選手。

高承睿今天一日2戰，男單4強賽再度複製前一場逆轉戲碼，先丟2局後，連拿4局，包括在第4局打出11比1攻勢，最終以4比2戰勝中國選手梁國棟，搶下決賽門票，但後續未能延續氣勢，以0比4不敵中國選手陳垣宇，以銀牌作收，但已是台灣隊史在亞青男單項目最佳成績。

另外，台灣女雙組合黃淨嘉與王小昕則闖進U19組女雙決賽，儘管最終以0比3輸給日本組合，仍為台灣再添1面銀牌。

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