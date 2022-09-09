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MLB／今日戰績表 柯瑞亞致勝兩分砲雙城客場破洋基

聯合新聞網／ 整理
柯瑞亞擊出兩分砲，雙城客場破洋基。 路透
柯瑞亞擊出兩分砲，雙城客場破洋基。 路透

MLB今日戰績表

國民 11：6 紅雀

紅人 4：3 小熊

巨人 1：2 釀酒人

巨人 2：4 釀酒人(雙重戰)

馬林魚 6：5 費城人

雙城 4：3 洋基

白襪 14：2 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

04:05 巨人 vs. 小熊

06:35 紅雀 vs. 海盜

06:40 大都會 vs. 馬林魚

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:05 光芒 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:05 國民 vs. 費城人

08:05 藍鳥 vs. 遊騎兵

08:10 天使 vs. 太空人

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:10 守護者 vs. 雙城

08:10 老虎 vs. 皇家

08:40 響尾蛇 vs. 洛磯

09:40 勇士 vs. 水手

09:40 白襪 vs. 運動家

09:40 道奇 vs. 教士(華視、緯來體育台)

球隊戰績表

體育

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