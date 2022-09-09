MLB／今日戰績表 柯瑞亞致勝兩分砲雙城客場破洋基

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季截至目前為止已經敲出55發全壘打，有機會改寫單季最多全壘打紀錄，當被問到邦茲（Barry Bonds）的紀錄是否不「純」時他表示，「紀錄就是紀錄，我小時候

2022-09-09 13:51