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MLB／今日戰績表 柯瑞亞致勝兩分砲雙城客場破洋基
MLB今日戰績表
國民 11：6 紅雀
紅人 4：3 小熊
巨人 1：2 釀酒人
巨人 2：4 釀酒人(雙重戰)
馬林魚 6：5 費城人
雙城 4：3 洋基
白襪 14：2 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
04:05 巨人 vs. 小熊
06:35 紅雀 vs. 海盜
06:40 大都會 vs. 馬林魚
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:05 光芒 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)
07:05 國民 vs. 費城人
08:05 藍鳥 vs. 遊騎兵
08:10 天使 vs. 太空人
08:10 紅人 vs. 釀酒人
08:10 守護者 vs. 雙城
08:10 老虎 vs. 皇家
08:40 響尾蛇 vs. 洛磯
09:40 勇士 vs. 水手
09:40 白襪 vs. 運動家
09:40 道奇 vs. 教士(華視、緯來體育台)
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