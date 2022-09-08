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MLB／今日戰績表 勇士史旺森超前一轟勝運動家拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
勇士隊史旺森擊出超前轟，助隊擊敗運動家拉出7連勝。 美聯社
勇士隊史旺森擊出超前轟，助隊擊敗運動家拉出7連勝。 美聯社

MLB今日戰績表

大都會 5：1 海盜

大都會 10：0 海盜(雙重戰)

釀酒人 4：8 洛磯

勇士 7：3 運動家

老虎 5：4 天使

白襪 9：6 水手

巨人 3：7 道奇

紅襪 0：1 光芒

馬林魚 3：4 費城人

雙城 4：5(12局) 洋基(雙重戰)

雙城 1：7 洋基

藍鳥 4：1 金鶯

紅人 7：1 小熊

國民 5：6 紅雀

守護者 1：2 皇家

遊騎兵 3：4 太空人

響尾 3：6 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:45 國民 vs. 紅雀

02:20 紅人 vs. 小熊

04:10 巨人 vs. 釀酒人

06:45 馬林魚 vs. 費城人

07:05 雙城 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:40 巨人 vs. 釀酒人(雙重戰)

09:40 白襪 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人 體育

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