NBA／天使又是錯誤交易？ 前終結者轉隊勇士竟大復活

天使今年交易大限清倉大拍賣，剛在休賽季與球隊4年5800萬美元續約的終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）也被交易，披上勇士隊戰袍。這筆交易並沒有讓勇士失望，伊格列西亞斯在轉戰勇士後主投12.2局僅失1分，防禦率0.71。

伊格列西亞斯去年拿下34次救援成功，防禦率僅2.57，今年在天使的期間表現不理想，防禦率高達4.04，加上球隊戰績不佳的因素，球隊選擇把他交易到勇士，換回38歲投手查維茲（Jesse Chavez）、26歲的投手戴維森（Tucker Davidson）。

伊格列西亞斯轉戰勇士後，表現並沒有讓勇士失望，雖離開終結者的身分，但繳出12.2局僅失1分防禦率0.71的好表現，成為勇士爭取季後賽路上的強力支援。

來到天使的查維茲則是出賽11場，繳出防禦率7.59的成績，並在27天就被釋出。諷刺的是勇士選擇找回查維茲，回歸勇士後的查維茲出賽2場，主投3局0失分，與在天使隊的狀態完全不同。大衛森(Tucker Davidson)在轉戰天使後表現也沒有起色，先發5場，防禦率6.39。從目前的狀況來看天使在這筆交易案上的成果令天使球迷失望。