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MLB／崔志萬陷生涯最大低潮 光芒教頭約談：仍會給他機會
光芒隊韓籍重砲崔志萬在明星賽後陷入空前大低潮，總教練凱許（Kevin Cash）今日賽前採訪透露有與他進行面談，希望他能盡快走出低潮，幫助球隊。
崔志萬過去幾年的打擊都十分穩定，攻擊指數都在聯盟平均水準之上。今年在上半季繳出打擊率2成78、7轟、攻擊指數0.834的好表現，但到了8月陷入生涯最大的低潮，49打數僅敲出5支安打，打擊率只有0.102。
凱許接受《坦拍灣時報》採訪時表示，「賽前有和崔志萬進行面談，球隊還是會找出位置給他上場，希望他能盡快走出低潮、繳出表現幫助球隊。」
在今日的迎戰紅襪的比賽中，紅襪推出右投瓦卡(Michael Wacha)先發，左打的崔志萬卻依然沒有獲得上場機會，目前崔志萬的攻擊指數0.705是他自新人年來最低紀錄。
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