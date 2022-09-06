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MLB／火箭人之子K掉大谷 想拿三振球找他簽名裱框

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克萊門斯之子賽後笑說要拿這顆三振球找大谷要簽名後裱框。 美聯社
克萊門斯之子賽後笑說要拿這顆三振球找大谷要簽名後裱框。 美聯社

天使隊今天以10：0撕裂老虎隊，大谷翔平火力超旺，敲出包括雙響砲在內的3支長打，但引起最多討論到打席卻是三振，上來消化局數的外野手克萊門斯（Kody Clemens），以68.4哩小便球K掉大谷，克萊門斯賽後笑說要拿這顆三振球找大谷要簽名後裱框。

大谷昨天休兵1天後，今天擔任先發第3棒、指定打擊恢復上工，充飽電後敲出3安都是長打，包括兩發全壘打和一支二壘打。

焦點打席出現在第8局，老虎在0：9落後情況下推出「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子寇迪．克萊門斯登板消化局數，投1局被敲3安打、失1分，但拿下足以回家跟老爸炫耀的三振，就是K掉大谷。

克萊門斯面對大谷共用4球，最快球速68.4哩、最慢球速53.8哩，看著第3顆好球進入好球帶沒有出棒遭到三振，克萊門斯笑得超爽，大谷退場後還笑嘻嘻看起重播，就連老虎陣營也聚在一起看起影片笑噴。

賽後談到K掉大谷的打席，克萊門斯表示，當時已經兩好球，唯一想法只有投進去，看到結局竟是三振，「我心想天啊！這是真的嗎？怎麼可能？我的球速才60哩欸，很幸運可以釣到他了。」

被問到這顆小便球是否讓大谷始料未及，克萊門斯笑說：「我不知道，我的意思是我自己也嚇到，你們應該看得出來。」

克萊門斯面對大谷拿下生涯第一個三振，他也覺得太酷，「他是棒壇最強選手，這對我來說真的是很酷的瞬間。」這顆三振球當下就被他留存，他打算明天嘗試看看找大谷簽名，如果成功要到想裱框收藏。

克萊門斯 球速 老虎

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