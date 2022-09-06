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MLB／超過99.3%的機率！水手有望睽違21年重返季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊上一次進入季後賽是2001年，今年有望重返季後賽。 美聯社
水手隊上一次進入季後賽是2001年，今年有望重返季後賽。 美聯社

在經歷前一場與守護者隊的八小時大戰後，水手回到主場面對白襪隊，最終以2:3輸球，結束近期7連勝，不過水手持續在美聯外卡保持領先，在多家數據網站（FanGraphs、FiveThirtyEight）的分析中，水手皆超過99%的機率進入季後賽，上次水手進季後賽要追朔到2001年，鈴木一朗的新秀賽季。

西雅圖體育作家（Joe Fann）在推特上分享水手晉級季後賽的機率高達99.3%。底下網友回覆：「在我看到 100% 之前，我不會放鬆。」、「我的六個孩子都還沒看過水手進季後賽」、「作為一名水手隊球迷，我發現自己並不經常嘗試計算季後賽機率。」

水手上次進入到季後賽要追朔到2001年，當時鈴木一朗以新人的身分加入水手，一舉拿下MVP、新人王、打擊王等獎項，並幫助水手創下單季最多勝場116勝的紀錄。卻在美聯冠軍賽以1:4輸給洋基隊。

去年水手90勝72敗卻無緣美聯外卡，今年他們捲土重來，有機會睽違21年回到季後賽，目前與光芒間無勝差並列外卡第一，領先第四名的金鶯5場勝差。

新人 鈴木 西雅圖 體育

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