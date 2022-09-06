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MLB／雙響砲後被野手克萊門斯之子三振 大谷被自己笑死

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
火箭人之子寇迪‧克萊門斯（Kody Clemens）以68.4哩小便球讓大谷吞下三振，造就大谷自己都笑死的畫面。 美聯社
火箭人之子寇迪‧克萊門斯（Kody Clemens）以68.4哩小便球讓大谷吞下三振，造就大谷自己都笑死的畫面。 美聯社

大谷翔平今天火力超旺，敲出包括雙響砲在內的3支長打，帶動天使隊的火力秀，打到對手老虎隊血肉模糊，推出野手登板，克萊門斯（Kody Clemens）以68.4哩小便球讓大谷吞下三振，造就大谷自己都笑死的畫面。

天使今天以10：0擊敗老虎，大谷在休兵1天後，擔任擔任先發第3棒、指定打擊恢復上工，充飽電的力量也從第一打席就展現出來。

老虎由亞歷山大（Tyler Alexander）先發，楚奧特（Mike Trout）與大谷的連拳扮演天使的攻勢發動機，第1局楚奧特一壘打、大谷二壘打開啟攻勢，讓天使在首局取得2分先馳得點。

第3局楚奧特的二壘打之後，大谷掃向右外野直擊電子看板後彈回場內，這是他的本季第31轟，再將天使的領先擴大；天使在這局隨後還有倫吉佛（Luis Rengifo）三壘打、達菲（Matt Duffy）一壘打，單局4安剛好各款安打都來一支，形成團隊單局的完全打擊。

天使的煙火秀還不止於此，楚奧特第5局炸陽春砲，大谷第7局補上另一發陽春砲，締造生涯第12次、本季第6次單場雙響砲。

老虎推出野手克萊門斯之子登板投球，他也以68.4哩小便球讓大谷吞下三振，回家可以跟老爸好好炫耀了。 美聯社
老虎推出野手克萊門斯之子登板投球，他也以68.4哩小便球讓大谷吞下三振，回家可以跟老爸好好炫耀了。 美聯社

天使的分數持續膨脹，老虎在9：0之際推出「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子、外野手寇迪．克萊門斯登板消化局數，投1局被敲3安打、失1分，但拿下足以回家跟老爸炫耀的三振，就是K掉大谷。

克萊門斯面對大谷共用4球，最快球速68.4哩、最慢球速53.8哩，看著第3顆好球進入好球帶莫可奈何，沒有出棒遭到三振，克萊門斯笑得超爽，大谷退場後還笑嘻嘻看起重播。

天使 克萊門斯 楚奧特

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