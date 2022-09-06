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MLB／ 賈吉連三天開轟 54轟出爐追平A-Rod隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉本季第54轟出爐，追平A-ROD紀錄，並列隊史右打單季最多。 美聯社
賈吉本季第54轟出爐，追平A-ROD紀錄，並列隊史右打單季最多。 美聯社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第54轟出爐，是一發超前比數的兩分全壘打，幫助洋基在主場以5：2擊敗雙城。賈吉連續3場開轟，近7戰轟出5發全壘打，賽後打擊率上升至3成02。

賈吉在6局下2:2平手時，面對雙城後援投手梅吉爾（Trevor Megill）一顆88英里的滑球一棒掃回兩分打點，幫球隊取得兩分領先。這發全壘打是賈吉本季第54發全壘打，追平「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodríguez）在2007年創下的單季54轟紀錄，並列隊史右打第一。

賈吉在131場比賽中擊出54發全壘打，按照進度本季有望打出65發全壘打，比馬里斯（Roger Maris）在1961年所創下的61轟還多4支。對於這項歷史紀錄賈吉表示，「我只是每天都盡我所能，盡一切努力幫助球隊取得勝利。推進隊友、把隊友打回來、以及我在防守時的表現，這些才是我關注的地方。」

對於賈吉進期的好表現，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「很難用言語表達他正在做什麼，他正處於一個特別的賽季。」再被問到是否有在關注紀錄時他則回應，「我正在密切關注這件事，怎麼可能不會呢？這是非常驚人的一件事。」

今天洋基除了賈吉之外，一壘手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）也轟出全壘打；今年從洋基轉戰雙城的桑契斯（Gary Sanchez）面對老東家也轟出一發兩分砲。

洋基先發投手泰倫（Jameson Taillon）主投5局失2分無關勝敗。菜鳥韋瑟特（Greg Weissert）中繼1.1局無失分，拿下本季第2勝；被賈吉轟出全壘打的梅吉爾1局失2分，吞下本季第2敗。

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