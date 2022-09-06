MLB／這顆我也會！大谷狂飆161公里伸卡球三振打者

大谷翔平剛在8月31日面對洋基投手霍姆斯(Clay Holmes)投出160公里(100英哩)伸卡球後變臉露出經典表情包，但他自己也在7月開始就對外展示這顆新練的變化球，並在前天的比賽也以投手身分投出160公里的伸卡球三振打者。

Pitch Design 101: Shohei developing his 100 mph Sinker.



It's that easy. pic.twitter.com/ddB5k9qLC8 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2022年9月4日

大谷翔平曾在今年六月接受「時代雜誌」的訪問中，依序示範速球、指叉球、滑球、卡特球和曲球，當主持人要求示範伸卡球時，大谷表示，「自己並沒有伸卡球」，不過事實上他早就開始祕密訓練，直到下半季才拿出來使用。

美國棒球網紅「投球忍者」弗萊曼（Rob Friedman）則將大谷接受媒體訪問時，說自己不會伸卡球到投出100英里伸卡球的影片剪輯成一部短片，造成網友在留言區的熱烈討論，「看了霍姆斯的球，就知道自己需要這球種」、「他是一名具備觀察力和適應力的棒球人工智慧」。

事實上這不是大谷翔平第一次投出伸卡球，他在七月的時候就開始使用伸卡球，並曾在八月份的比賽中投出97英里，他在短短的時間內，將這顆球進化成100英里並有21英寸（約53.34公分）的位移。在上次出賽中大谷投了18顆伸卡球，佔比16%，已經成為大谷的常規球種。