快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

MLB／這顆我也會！大谷狂飆161公里伸卡球三振打者

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平投出160伸卡球三振打者。 美聯社
大谷翔平投出160伸卡球三振打者。 美聯社

大谷翔平剛在8月31日面對洋基投手霍姆斯(Clay Holmes)投出160公里(100英哩)伸卡球後變臉露出經典表情包，但他自己也在7月開始就對外展示這顆新練的變化球，並在前天的比賽也以投手身分投出160公里的伸卡球三振打者。

大谷翔平曾在今年六月接受「時代雜誌」的訪問中，依序示範速球、指叉球、滑球、卡特球和曲球，當主持人要求示範伸卡球時，大谷表示，「自己並沒有伸卡球」，不過事實上他早就開始祕密訓練，直到下半季才拿出來使用。

美國棒球網紅「投球忍者」弗萊曼（Rob Friedman）則將大谷接受媒體訪問時，說自己不會伸卡球到投出100英里伸卡球的影片剪輯成一部短片，造成網友在留言區的熱烈討論，「看了霍姆斯的球，就知道自己需要這球種」、「他是一名具備觀察力和適應力的棒球人工智慧」。

事實上這不是大谷翔平第一次投出伸卡球，他在七月的時候就開始使用伸卡球，並曾在八月份的比賽中投出97英里，他在短短的時間內，將這顆球進化成100英里並有21英寸（約53.34公分）的位移。在上次出賽中大谷投了18顆伸卡球，佔比16%，已經成為大谷的常規球種。

延伸閱讀

MLB／嚐到對手飆160公里伸卡球滋味 大谷變臉表情包+1

MLB／大谷翔平充飽電炸裂兩分砲 參與天使單局完全打擊

MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

MLB／繼貝比魯斯後 大谷翔平百轟、400K達陣成大聯盟第二人

相關新聞

MLB／大谷翔平充飽電炸裂兩分砲 參與天使單局完全打擊

休兵1天後，大谷翔平今天重新上班，力量滿檔的他，面對老虎隊炸裂兩分砲，本季第31轟到手。

MLB／張育成敲長打生涯最強一擊 百安里程只差1支

台灣棒球好手張育成今天在美國職棒大聯盟比賽打出個人生涯最強勁一球，這支二壘安打直擊全壘打牆，擊球初速111.3英里（17...

MLB／這顆我也會！大谷狂飆161公里伸卡球三振打者

大谷翔平剛在8月31日面對洋基投手霍姆斯(Clay Holmes)投出160公里(100英哩)伸卡球後變臉露出經典表情包，但他自己也在7月開始就對外展示這顆新練的變化球，並在前天的比賽也以投手身分投出

MLB／堅持3年終圓夢？傳黃暐傑7日返大聯盟迎接初先發

等了近4年，大聯盟有望再出現來自台灣的先發投手，效力巨人隊的黃暐傑，傳出將在台灣時間周三早上10點10分扛起先發重任，出...

MLB／賈吉53轟創個人單季新高 照進度有望64轟

洋基隊在明星賽後進入「賈吉與他的快樂夥伴」模式，昨天以2：1擊敗光芒隊之戰，所拿到的兩分都與賈吉有關，包括全場第2球就被...

MLB／洋基「法官」成現代神獸 暌違93年再創罕見紀錄

洋基面對光芒的3連戰正式結束，前兩場洋基都打線遭封鎖的情況下，於最後一場力挽狂瀾，終於扳回一城，總計洋基此系列賽共得三分，而這三分都是靠賈吉（Aaron Judge）所跑回，他也因此創下一項難得的紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。