MLB／大谷翔平充飽電炸裂兩分砲 參與天使單局完全打擊

休兵1天後，大谷翔平今天重新上班，力量滿檔的他，面對老虎隊炸裂兩分砲，本季第31轟到手。

天使隊昨天考慮他前一天剛先發投了111球，加上午場賽事高溫逼近39度，因此讓他輪休一天，今天擔任先發第3棒、指定打擊恢復上工。

老虎由亞歷山大（Tyler Alexander）先發，楚奧特（Mike Trout）與大谷的連拳扮演天使的攻勢發動機，第1局楚奧特一壘打、大谷二壘打開啟攻勢，讓天使在首局取得2分先馳得點。

第3局輪回兩人棒次，楚奧特的二壘打之後，大谷掃向右外野直擊電子看板後彈回場內，他先停留在二壘上觀望，舉起雙手像是冒出問號，待裁判做出手勢、確認是全壘打後繼續繞壘，這是他的本季第31轟，再將天使的領先擴大。

天使在這局隨後還有倫吉佛（Luis Rengifo）三壘打、達菲（Matt Duffy）一壘打，單局4安剛好各款安打都來一支，形成團隊單局的完全打擊。