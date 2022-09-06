MLB／張育成敲長打生涯最強一擊 百安里程只差1支

台灣棒球好手張育成今天在美國職棒大聯盟比賽打出個人生涯最強勁一球，這支二壘安打直擊全壘打牆，擊球初速111.3英里（179公里）。

張育成所屬的坦帕灣光芒今天在主場4比3逆轉勝波士頓紅襪。他擔任先發第8棒二壘手，2局下首次打擊，面對投手瓦卡（Michael Wacha）一記正中位置的快速直球，出棒給予重擊。

張育成這個打席很有耐心，面對瓦卡使出伸卡球、卡特球與變速球等多變球路，纏鬥6球敲出安打。

這球打得清脆響亮，棒子擊中球心之後，急速往左外野方向平飛，轉眼就打在全壘打牆的護墊上。根據大聯盟偵測數據，擊球初速111.3英里、距離382英尺，兩項都是全場第一。

電視轉播的球評稱讚張育成的擊球時機恰當，動作完全延伸，從棒子發出的聲音就聽得出來，他重重打爆了這球。主播介紹，張育成是光芒從海盜釋出名單中延攬到的好球員。

這一球是張育成旅美9年、大聯盟生涯4個球季以來，經過儀器監測打中最強勁的一球。在此之前，他本季最強的擊球初速為110.9英里，去年110.6英里，2020年為98.4英里，2019年為108.8英里。

這場比賽張育成2次打擊，除了二壘安打之外，另一次為滾地出局，7局輪到他第3次打擊時，教練換代打。他本場2打數1安打，打擊率上升為0.207。

這支安打是張育成本季第4支二壘安打，同時也讓他大聯盟生涯的安打數累積到99支，距離大聯盟生涯百安的里程碑只差一支，這不只對個人意義重大，同時他也將是首名在大聯盟達成生涯百安的台灣打者。