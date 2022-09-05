MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄

洋基面對光芒的3連戰正式結束，前兩場洋基都打線遭封鎖的情況下，於最後一場力挽狂瀾，終於扳回一城，總計洋基此系列賽共得三分，而這三分都是靠賈吉（Aaron Judge）所跑回，他也因此創下一項難得的紀錄。

洋基於本周對光芒的首場系列賽遭到完封，下一場靠著賈吉轟出陽春砲才得以脫離再遭完封的窘境，本日賈吉再度化身救世主，繳出5支3猛打賞外加本季第53轟的表現，幫助球隊止敗，而他也成為1929年貝比魯斯（Babe Ruth）首位在至少3連戰系列賽中，得到全隊所有得分的選手。

除了創下睽違93年的紀錄外，賈吉本日也再度開轟，他也在賽後受訪談論球隊近期的低潮，「在做好準備的過程中，必須抓住機會，而我自始自終都看清這點，因此才能幫助球隊奪勝。」