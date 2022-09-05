快訊

影像曝光！北市松山區發生當街性侵案 夜歸女遭問路男強壓動手

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

憂半導體大戰或已輸台 韓智庫曝台灣領先原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉（Aaron Judge） 美聯社
賈吉（Aaron Judge） 美聯社

洋基面對光芒的3連戰正式結束，前兩場洋基都打線遭封鎖的情況下，於最後一場力挽狂瀾，終於扳回一城，總計洋基此系列賽共得三分，而這三分都是靠賈吉（Aaron Judge）所跑回，他也因此創下一項難得的紀錄。

洋基於本周對光芒的首場系列賽遭到完封，下一場靠著賈吉轟出陽春砲才得以脫離再遭完封的窘境，本日賈吉再度化身救世主，繳出5支3猛打賞外加本季第53轟的表現，幫助球隊止敗，而他也成為1929年貝比魯斯（Babe Ruth）首位在至少3連戰系列賽中，得到全隊所有得分的選手。

除了創下睽違93年的紀錄外，賈吉本日也再度開轟，他也在賽後受訪談論球隊近期的低潮，「在做好準備的過程中，必須抓住機會，而我自始自終都看清這點，因此才能幫助球隊奪勝。」

連戰

相關新聞

MLB／堅持3年終圓夢？傳黃暐傑7日返大聯盟迎接初先發

等了近4年，大聯盟有望再出現來自台灣的先發投手，效力巨人隊的黃暐傑，傳出將在台灣時間周三早上10點10分扛起先發重任，出...

MLB／有神！0：0派他代打 普荷斯敲兩分砲、695轟到手

42歲普荷斯（Albert Pujols）又一次扮演致勝英雄，今天在第8局代打敲出兩分砲，一棒決定比賽勝負，紅雀以2：0...

MLB／賈吉與他的快樂夥伴 生涯新高53轟幫洋基打下勝利

低迷的洋基隊，想要贏球還是要靠賈吉（Aaron Judge），今天以2：1擊敗光芒隊之戰，所拿到的兩分都與他有關，包括全...

MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄

洋基面對光芒的3連戰正式結束，前兩場洋基都打線遭封鎖的情況下，於最後一場力挽狂瀾，終於扳回一城，總計洋基此系列賽共得三分，而這三分都是靠賈吉（Aaron Judge）所跑回，他也因此創下一項難得的紀錄

MLB／全壘打里程碑 法官、生化人開轟

MLB美國職棒5日見證兩發朝向歷史邁進的全壘打！洋基主炮「法官」賈吉明星賽後狀況依然威猛，4、5日連兩天開轟，正式改寫個人生涯單季新高的53支全壘打。而重砲傳奇「生化人」普侯斯宣布這是生涯最後一個賽季，5日也開轟，生涯累計來到695轟，剩下28場比賽若能拼5發，便能成為第4位700轟俱樂部成員。

MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

昨天熱投111球，加上今天的攝氏38.9度高溫，讓天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）決定讓大谷翔平休假1天，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。