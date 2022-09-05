聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄
洋基面對光芒的3連戰正式結束，前兩場洋基都打線遭封鎖的情況下，於最後一場力挽狂瀾，終於扳回一城，總計洋基此系列賽共得三分，而這三分都是靠賈吉（Aaron Judge）所跑回，他也因此創下一項難得的紀錄。
洋基於本周對光芒的首場系列賽遭到完封，下一場靠著賈吉轟出陽春砲才得以脫離再遭完封的窘境，本日賈吉再度化身救世主，繳出5支3猛打賞外加本季第53轟的表現，幫助球隊止敗，而他也成為1929年貝比魯斯（Babe Ruth）首位在至少3連戰系列賽中，得到全隊所有得分的選手。
除了創下睽違93年的紀錄外，賈吉本日也再度開轟，他也在賽後受訪談論球隊近期的低潮，「在做好準備的過程中，必須抓住機會，而我自始自終都看清這點，因此才能幫助球隊奪勝。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言