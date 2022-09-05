MLB／堅持3年終圓夢？傳黃暐傑7日返大聯盟迎接初先發

等了近4年，大聯盟有望再出現來自台灣的先發投手，效力巨人隊的黃暐傑，傳出將在台灣時間周三早上10點10分扛起先發重任，出戰大聯盟戰績第一的道奇隊，所屬經紀公司對此回應，以官方公布為準。目前大聯盟官網尚未公告此戰巨人先發投手，若成真，這不僅是黃暐傑在大聯盟的初先發，也是相隔超過3年重溫大聯盟美夢。

黃暐傑早已配備大聯盟資歷，2019年季初在遊騎兵隊獲得晉升機會，成為史上第15位升上大聯盟的台將，他的4場出賽都是後援，累積5.2局被敲8安打、失5分（責失2分），防禦率為3.18，最後一次在大聯盟出賽為5月14日。

2020年球季受到疫情衝擊，黃暐傑在該年8月遭到釋出，曾輾轉於多明尼加冬季聯盟打拚，堅定續拚旅外，今年初與巨人簽下小聯盟合約，重返美職體系。

黃暐傑今年在3A出賽18場（8場先發），7月底從傷兵名單歸隊後投出亮點，8月起至今的6場先發，合計投23.2局，被敲15安打、僅失1分。

大聯盟官網在該戰已標示道奇先發投手為安德森（Tyler Anderson），巨人則是尚未公布。若黃暐傑能以先發之姿重返大聯盟相當不易，前一位在大聯盟先發出賽的台灣投手，已要追溯到2018年9月26日的陳偉殷，距今已相隔近4年。