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MLB／全壘打里程碑 法官、生化人開轟

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
全壘打里程碑的競逐！洋基法官突破生涯單季新高全壘打數，追逐前輩邦茲、馬怪爾、索沙的紀錄。(photo from 紐約洋基官方臉書)
全壘打里程碑的競逐！洋基法官突破生涯單季新高全壘打數，追逐前輩邦茲、馬怪爾、索沙的紀錄。(photo from 紐約洋基官方臉書)

MLB美國職棒5日見證兩發朝向歷史邁進的全壘打！洋基主炮「法官」賈吉明星賽後狀況依然威猛，4、5日連兩天開轟，正式改寫個人生涯單季新高的53支全壘打。而重砲傳奇「生化人」普侯斯宣布這是生涯最後一個賽季，5日也開轟，生涯累計來到695轟，剩下28場比賽若能拼5發，便能成為第4位700轟俱樂部成員。

法官破單季生涯最多轟

本季MLB除了大谷翔平繼續用二刀流帶給眾人驚喜，兩門美洲重砲生化人與法官也朝著難達標的全壘打紀錄發起衝擊，5日恰好也都開轟，繼續向里程碑邁進。根據《體育畫刊》報導，紐約洋基雖然狀態距離上半季還是有段落差，但明星外野手、主砲法官狀態繼續火燙，先是在4日轟出本季傲視群雄的第52發全壘打、追平生涯單季最多（2017年拿到最佳新秀的自己），明星賽後累計19轟。

而明星賽後第20轟、本季第53轟、打破個人紀錄的一發沒有等太久，法官5日首局面對光芒先發投手，一棒將94英哩的二縫線速球送到左外野最上層看台的大號全壘打，最終球隊致勝的2分都是法官跑回來的，當前洋基越來越有法官「一人球隊」的模樣。

雖然53轟已經是誇張的數字，但法官要打破歷史單季最多轟紀錄仍不容易，紀錄是「BB爺」邦茲的73轟，後面緊追在後的紀錄由馬怪爾、索沙在4年內互相洗榜（1998到2001年），再來是法官最有機會挑戰的61轟大關（歷史第7多），由同隊前輩馬里斯在1961年所締造的。

生化人衝700轟俱樂部

若法官按前面進度（大約繳出64轟多），能挑戰歷史第4位的單季64轟以上俱樂部成員（包含邦、馬、索三人），若剩下的28戰能以每兩戰一發的進度，達標67轟，即能超車索沙成為歷史單季第三多（前為邦茲73轟與馬怪爾的70轟），這位30歲球星的極限在哪，成為球迷樂談話題。

而不老傳奇、紅雀傳說、生化人普侯斯也沒有讓後輩搶光風頭，生化人同樣在5日開轟，揮出生涯第695發全壘打，距離歷史第四的A-Rod一轟，就差5轟即可加入邦茲、漢克阿倫、貝比魯斯的700轟俱樂部。

本季是生化人最後一個賽季，按照進度推估，700轟就在邊緣，這也是近代大聯盟最難的紀錄之一，即便是公認現代神獸「鱒魚」楚勞特，按進度要達標700轟幾乎是不可能的任務，球迷引頸盼望就看老驥伏櫪的生化人。

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