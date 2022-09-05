MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

昨天熱投111球，加上今天的攝氏38.9度高溫，讓天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）決定讓大谷翔平休假1天，「我覺得，這樣對他會比較好。」

天使昨天打到延長12局以2：1擊敗太空人隊，兩軍今天續戰，大谷並未排進先發打線，改由楚奧特（Mike Trout）擔任指定打擊，大谷最終全場未上，天使終場以1：9輸球。

尼文賽前解釋調度原因，今天本來就計畫讓大谷或楚奧特一人輪休，考量大谷昨天才剛登板，決定他先休今天，楚奧特則填休周三（台灣時間周四）。

尼文也提到，大谷每天都想出賽，包括投球隔天的日子也不例外，但想到今天的氣溫，他還是覺得這樣的安排對大谷比較好。

此戰為午場賽事，在38.9度的高溫中開打，根據天使球團官方提供的數據，排名天使球場歷來第6高溫賽事，史上最高溫則是2020年9月5日雙重賽日場的42.8度，對手一樣是太空人。