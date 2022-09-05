快訊

新台海危機後的抵抗？美國最新對台軍售的多層隱意

成人網站Pornhub官方IG被無預警刪除 1300萬粉絲一下子全沒了

手機誤隨舊衣丟了！婦想取回竟倒栽蔥掉回收箱 幸好有手機自行報案獲救

MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊二刀流球星大谷翔平(中)今天放「高溫假」。 路透社
天使隊二刀流球星大谷翔平(中)今天放「高溫假」。 路透社

昨天熱投111球，加上今天的攝氏38.9度高溫，讓天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）決定讓大谷翔平休假1天，「我覺得，這樣對他會比較好。」

天使昨天打到延長12局以2：1擊敗太空人隊，兩軍今天續戰，大谷並未排進先發打線，改由楚奧特Mike Trout）擔任指定打擊，大谷最終全場未上，天使終場以1：9輸球。

尼文賽前解釋調度原因，今天本來就計畫讓大谷或楚奧特一人輪休，考量大谷昨天才剛登板，決定他先休今天，楚奧特則填休周三（台灣時間周四）。

尼文也提到，大谷每天都想出賽，包括投球隔天的日子也不例外，但想到今天的氣溫，他還是覺得這樣的安排對大谷比較好。

此戰為午場賽事，在38.9度的高溫中開打，根據天使球團官方提供的數據，排名天使球場歷來第6高溫賽事，史上最高溫則是2020年9月5日雙重賽日場的42.8度，對手一樣是太空人。

天使 楚奧特 Mike Trout 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／繼貝比魯斯後 大谷翔平百轟、400K達陣成大聯盟第二人

MLB／熱飆百哩伸卡 大谷翔平8局失1分讓單季局數破新高

MLB／8月中收編新武器 大谷翔平已有6種球路

MLB／大谷翔平4支1 唯一安打有翻譯發功注入神秘力量

相關新聞

MLB／賈吉與他的快樂夥伴 生涯新高53轟幫洋基打下勝利

低迷的洋基隊，想要贏球還是要靠賈吉（Aaron Judge），今天以2：1擊敗光芒隊之戰，所拿到的兩分都與他有關，包括全...

MLB／有神！0：0派他代打 普荷斯敲兩分砲、695轟到手

42歲普荷斯（Albert Pujols）又一次扮演致勝英雄，今天在第8局代打敲出兩分砲，一棒決定比賽勝負，紅雀以2：0...

MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

昨天熱投111球，加上今天的攝氏38.9度高溫，讓天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）決定讓大谷翔平休假1天，「我...

MLB／今日戰績表 賈吉擊出本季個人第53轟洋基力克光芒止敗

MLB今日戰績表 藍鳥 4：3 海盜 馬林魚 1：5 勇士 運動家 5：0 金鶯 遊騎兵 3：5 紅襪 洛磯 8：4 紅人 洛磯 0：10 紅人(雙重戰) 皇家 3：2 老虎 洋基

MLB／大谷美職100轟400K達陣

大谷翔平尋求蟬聯美聯年度MVP，昨天由「投手大谷」來衝刺，面對美聯戰績第一的太空人隊先發8局僅失1分，天使隊打到延長12...

MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

大谷翔平再度於投手丘上繳出一場好投，面對美聯第一的太空人隊先發8局僅失1分，天使隊打到延長12局才以2：1贏球，大谷雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。