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MLB／有神！0：0派他代打 普荷斯敲兩分砲、695轟到手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
42歲的普荷斯今天在0：0時上場代打開轟，幫助球隊打下勝利，個人生涯695轟也出爐。 美聯社
42歲的普荷斯今天在0：0時上場代打開轟，幫助球隊打下勝利，個人生涯695轟也出爐。 美聯社

42歲普荷斯（Albert Pujols）又一次扮演致勝英雄，今天在第8局代打敲出兩分砲，一棒決定比賽勝負，紅雀以2：0擊敗小熊隊

兩隊前7局打完還是0：0，第8局面對小熊左投休斯（Brandon Hughes），紅雀在艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘打後，換上普荷斯代打，將一記94.2哩的偏高直球霸氣送上左外野觀眾席，飛行距離429呎。

這是普荷斯生涯第695轟，距離「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的 696轟僅剩最後一步，即將竄上史上第4的位置。

這發兩分砲是兩隊計分板上僅有的分數，比賽靠這一轟分出高下，普荷斯代打建功也很興奮，「總會有些夜晚，你能完成任務，但也有幾天不行，今天就是辦到的那一天，唯一要做的事就是享受，所以我要好好享受今晚。」

艾德曼透露，當時看到普荷斯代打，就有100%的信心他會把自己送回來，結果竟是用全壘打的方式，他大讚：「他就是我們這個世代的最強右打。」

小熊栽在42歲老妖怪的一棒，總教練羅斯（David Ross）透露，當下若休斯球數處於落後，就會選擇保送普荷斯，當時在第1顆球被打成界外後，繼續正面對決，下一球就出事，「你必須相信你的選手，他想要與普荷斯正面對決，只是那球失投了。」

普荷斯 小熊隊 紅雀

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