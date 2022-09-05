MLB／賈吉與他的快樂夥伴 生涯新高53轟幫洋基打下勝利

低迷的洋基隊，想要贏球還是要靠賈吉（Aaron Judge），今天以2：1擊敗光芒隊之戰，所拿到的兩分都與他有關，包括全場第2球就被他炸成陽春砲，本季第53轟出爐，改寫個人的生涯最多轟賽季。

洋基打線從明星賽後就進入「賈吉與他的快樂夥伴」模式，至今天賽前，賈吉在明星賽後的數據為打擊率3成26、上壘率4成75、長打率7成83，敲出19轟、44分打點，而其餘洋基打者則是打擊率1成97、上壘率2成54、長打率2成75，合計敲出10轟，直到今天一戰還是一樣調調。

洋基全場6安打，賈吉就貢獻3安打，擔任首棒的他，第1局以陽春砲幫助洋基先馳得點，第7局以他的二壘打開局，推進三壘後，靠卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）高飛犧牲打跑回第2分。

外界認為整條打線只剩賈吉一個人在打，此役在第5局就因爭論妨礙打擊判決遭趕出場的洋基教頭布恩（Aaron Boone），大半場只能看電視轉播，從中看到其他正面訊息，「我們確實需要其他選手挺身而出，像是今天卡布雷拉就有一個巨大的高飛犧牲打。」

賈吉此役的陽春砲也是他的本季第53轟，刷新他拿下美聯新人王的2017年所打下的52轟，推進生涯單季最佳成績，他說：「作為第一棒，我的工作就是盡量上壘，幫助後面的隊友，這也是我今天第一局試著去做的。」可以一棒開轟，「可以逮到那顆球，我有點幸運吧！」

賈吉在洋基打完134場賽事敲出53轟，依此進度本季有望達到64轟，挑戰馬里斯（Roger Maris）的61轟美聯紀錄。