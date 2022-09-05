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MLB／普荷斯生涯695轟出爐 致勝兩分彈率紅雀啄傷小熊

中央社／ 聖路易4日綜合外電報導
紅雀隊老將普荷斯打出勝利打點全壘打，這也是他生涯第695轟。 美聯社
紅雀隊老將普荷斯打出勝利打點全壘打，這也是他生涯第695轟。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天前7局與芝加哥小熊0：0僵持，8下靠普荷斯（Albert Pujols）石破天驚的兩分砲鎖定戰局，最終2：0紅雀獲勝。而致勝的兩分全壘打，也是普荷斯生涯第695轟。

比賽前半段形成精彩投手戰，8下1出局後，艾德曼（Tommy Edman）安打上壘，紅雀換上普荷斯代打，他不負眾望在球數1壞球、沒有好球的情況下，一棒將對手一記94英里的四縫線速球轟出左外野全壘打牆，這支兩分砲讓紅雀2：0領先，最終就以兩分差帶走勝利。

這支全壘打也是普荷斯生涯第695轟，再5支即可順利取得生涯700轟的里程碑。

紅雀先發投手米柯拉斯（Miles Mikolas）此役投8局送出3次三振、1個保送，被打兩支零星安打無失分，在球隊贏球後拿下勝投，目前戰績11勝10敗，防禦率3.32。

小熊今天的先發投手史卓曼（Marcus Stroman）表現不遑多讓，他投7局送出5次三振、沒有保送，被擊出4支安打，同樣無失分，最終無關勝敗；接替他投球的休斯（Brandon Hughes）因為挨了普荷斯那發兩分彈的襲擊，最後承擔敗投。

紅雀

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