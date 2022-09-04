繼貝比魯斯後 大谷翔平百轟、400K達陣成大聯盟第二人

28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平再寫歷史，今天先發主投，奪下大聯盟累計400次三振，加上打者身分累計123支全壘打，成為繼貝比魯斯後大聯盟史上第2人。

日本放送協會（NHK）報導，大谷翔平美國當地時間9月3日先發主投對戰休士頓太空人隊，第3局三振對手打者拿下大聯盟累計第400次三振。

大谷以打者身分已在大聯盟累計敲出123支全壘打，加上今天奪下400次三振，成為被譽為「棒球之神」的貝比魯斯（Babe Ruth）後，達成100支全壘打及400次三振里程碑的大聯盟史上第2人。

貝比魯斯生涯共敲出714支全壘打，並奪得488次三振。

大谷今年8月才繼貝比魯斯後，成為104年來首位單季10勝、10轟的選手。

大谷接著又在美國當地時間8月31日敲出個人本季第30支全壘打，成為大聯盟首位連兩年30支全壘打的日本球員；加上本季以投手身分已奪11勝，更是大聯盟第一位單季至少10勝30轟的好手。