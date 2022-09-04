MLB／熱飆百哩伸卡 大谷翔平8局失1分讓單季局數破新高

大谷翔平熱投本季最多的111球，繳出8局僅失1分好投，但包括他自己在內的打線支援有限，讓他只能在天使與太空人隊處於1：1平手時退場，今天確定無緣進帳勝投，但本季投球局數達到136局寫下生涯新高，步步朝首次完成投手規定局數的162局前進。

大谷全新啟用的伸卡球，近期吸引媒體關注，今天在比賽中使用次數更多，8局所用的111球裡有18顆伸卡，多於他在今天賽前的賽季總和。

引起最大討論的一顆伸卡，出現在第3局面對麥考米克（Chas McCormick）的打席，大谷用一顆99.7哩伸卡球、帶有21吋位移，壓在好球帶下緣進壘，賞出三振；大谷第8局面對亞土維（Jose Altuve）的打席，已經投到第97球，還有99.3哩的伸卡球。

大谷在前4局僅面對最少的12打席，第5局兩出局後是危機的開始，曼西尼（Trey Mancini）掃出二壘打，馬蒂耶維奇（J.J. Matijevic）補上安打，這一棒讓太空人成為先取分的一方。

天使在7局下以安打、保送開局，推進二、三壘有人後，阿吉拉（Ryan Aguilar）以高飛犧牲打送回追平分，大谷在8局上續投，無奈8局下「打者翔平」的打席還是沒有建樹，比分凍結在1：1。

大谷此役投8局僅被敲6安打、失1分，送出5K，生涯達到403K，越過400K里程碑；此外，大谷去年擔任投手出賽130.1局，今天賽前累積128局，加上今天的8局後，以136局刷新大聯盟生涯單季最多投球局數，而賽季還有一個月要打，他將會持續改寫新高。