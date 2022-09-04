光芒菜鳥發生低級失誤 張育成上場代守

美國職棒坦帕灣光芒今天在低比分的投手戰中，以2比1擊敗勁敵紐約洋基。6局上光芒新秀傳球失誤，一度面臨失分危機，後來換上張育成穩住守備。

36歲的強投克魯柏（Corey Kluber）這場比賽徹底封鎖前東家洋基打線，繳出今年個人最長的7局投球，只被敲出2支安打，沒有失分，本季第10勝入袋。

攻擊方面，光芒打線把握得分機會，3局下頭2名打者連續敲出一壘安打之後，啟用短打戰術，把跑者送到二三壘，1棒打者狄亞士（Yandy Diaz）敲出關鍵的滾地安打，送回致勝的2分。

狄亞士這支安打帶運氣成分，打中投手丘之後改變彈跳方向，穿越二壘防區形成安打。

洋基打線受到克魯伯與費班克斯（Pete Fairbanks）接力壓制，前8局分數掛零，直到9局上才靠「法官」賈吉（Aaron Judge）的陽春全壘打，打破鴨蛋。

這是賈吉本季第52轟，穩居大聯盟全壘打王，領先第二名舒瓦伯（Kyle Schwarber）16支之多。

球季進入9月，大聯盟名單從26人擴編為28人，光芒隊1日把打擊能力受到期待的艾蘭達（JonathanAranda）升上大聯盟，在今天這場比賽擔任先發二壘手。

24歲的艾蘭達是光芒農場排名第4位的潛力新秀，能兼守一壘、二壘、三壘與左右外野，今年在小聯盟3A打擊率0.318，有18支全壘打。

艾蘭達這場比賽擔任先發第3棒，3次打擊獲得一次四壞保送，沒有安打，他在6局上發生離譜的傳球失誤後，下一局教練團把他換下場，由張育成接替二壘守備。

6局上克魯柏在投手丘上威風八面，已連4局讓對方三上三下，連續解決14名打者，這時希克斯（AaronHicks）敲出二壘方向平凡滾地球，艾蘭達接到後，原本有充裕時間傳球，結果卻匆忙出手，形成暴傳失誤。

這個失誤讓洋基間隔5局又攻上壘包，下一棒賈吉又敲出一壘安打，讓2比0領先的光芒倍感壓力。但克魯柏穩住陣腳，把2名跑者凍結在壘上，化解危機。

下一局光芒守備時，教練團換下艾蘭達，由張育成替補二壘、第3棒的位置。張育成這場有1次打擊機會，8局下敲出滾地球出局，累計打擊率0.203。

張育成這場比賽雖然沒有先發，但在球隊需要時上場貢獻守備，參與光芒隊這一波的5連勝。距離季後賽約1個月，光芒近況極佳，最近20場比賽贏了16場，穩坐外卡排名首位，在美聯東區只落後首位洋基4場勝差。