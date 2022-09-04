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MLB／薛則67球退場無關傷情 只是左邊累累的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

前5局投完還是1：1平手，大都會隊強投薛則（Max Scherzer）在用球數僅67球情況下，第6局卻未繼續站上投手丘，他賽後說明只是疲勞、無關傷情，避免真的受傷才預警性退場，下一場出賽預計不受影響。

大都會今天以1：7輸給國民，戰局在尾聲崩盤，國民湯瑪斯（Lane Thomas）在第8局敲出超前陽春砲，第9局以5分大局奠定江山，但賽後各界關心的是薛則的狀況。

薛則投完5局只被敲出3安打，丟掉1分是因挨了1發陽春砲，送出5K，表現看似正常，卻在用球數不多的情況下提前退場，球團當下說明只是因為身體左側疲勞，他賽後親自也說明狀況。

「只是左邊感覺累累的，沒什麼特別的，連拉傷都沒有。」薛則表示，他的身體左側今天感覺比平常更容易疲累，考量過往腹斜肌傷病史，退場是為了預防在疲憊時的投球進一步導致傷情，「如果我在第6局繼續上場，結果卻受了傷，現在不可能站在這裡和大家說，我做了正確的決定，小心一點，總比事後後悔好。」

大都會總教練薛瓦特（Buck Showalter）也提到，「他是可能可以繼續投，但這或許不是好主意。」他也預期薛則的下一場出賽應該不受影響。

薛則在平手時退場，也確定無緣爭取勝投，連續3場叩關生涯第200勝失敗。

薛則 大都會 國民

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