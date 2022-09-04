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MLB／賈吉敲52轟但全隊只得1分 總仔強調洋基最會得分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉今天雖然打下追平個人生涯單季紀錄的第52轟，但洋基今天再度輸球，近7戰已吞下6敗。 路透社
賈吉今天雖然打下追平個人生涯單季紀錄的第52轟，但洋基今天再度輸球，近7戰已吞下6敗。 路透社

「法官」賈吉（Aaron Judge）的全壘打今天再加1，但洋基隊的敗場也持續累積，今天僅靠一發陽春砲取分，終場以1：2輸給光芒隊，近7戰輸了6場，在美聯東區領先光芒只剩4場勝差。台將張育成此役在7局上接替二壘守備，唯一打席敲出三壘方向滾地球出局。

光芒由克魯柏（Corey Kluber）對前東家先發，投7局只被敲2安打、無失分，取得本季第10勝，生涯第6度且是相隔3年再次達到單季雙位數勝投。

光芒的致勝安打出現在第3局，狄亞茲（Yandy Diaz）在二、三壘有人時敲出適時安打，一棒帶有兩分打點；洋基打線遭到封鎖，直到第9局才由賈吉敲出陽春砲開張分數，挽不回洋基頹勢，扣掉他此役的4打數2安打，打線其他8人合計27支1。

賈吉敲出本季第52轟，追平2017年的單季最佳數字，接下來每一轟都是持續推進生涯新高，但他的個人榮光無法幫助洋基脫離困境。

洋基開季前84場比賽取得61勝23敗佳績，但接下來是18勝31敗的漫長低潮期，近23場只有3場得分超過4分，這波對光芒的3連戰打完前兩戰，洋基只拿下1分。

被問到當前的貧打，總教練布恩（Aaron Boone）點出一項數據，「我們現在還是美聯得分第一的球隊，我們有一批能攻下分數的選手，我們必須找到方法，重新在記分板上放上分數，如果我們無法脫離現在的狀況，那你們（媒體）就有大新聞可寫了吧！」

洋基本季至今打了133場比賽，攻下653分，排名大聯盟第4、美聯第1，只輸給隸屬國聯的道奇、紅雀、勇士隊。

洋基 光芒 賈吉

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