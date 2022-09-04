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MLB／8月中收編新武器 大谷翔平已有6種球路

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

投打「二刀流」的大谷翔平還在進化中，最近有13局投球裡，除了原有了5種球路，還多了一顆伸卡球，在100哩4縫線速球之外又多了一個新的快速球種。

根據大聯盟官網報導，大谷翔平最早是在8月16日對水手隊之戰開始丟這顆新球種，到8月28日對藍鳥隊的比賽，大谷翔平丟得更多，也投出7局無失分的表現，有丟伸卡球的這兩場比賽裡，大谷翔平是13局僅失2分，另有17次三振，中間另外一場對老虎隊4局失3分的比賽就沒丟。

球季中開始啟用新球種，對大谷翔平來說不是新鮮事，去年球季他就是在4月開始丟卡特球，逐步加進自己的武器庫裡，既有的四縫線、指叉、滑球、曲球加上卡特，如今又多了伸卡球，已有6種球路。

從數據來看，這顆新球路的幫助是對手對大谷的速球會更難以辨識，大谷的四縫線均速97.2哩、轉速2220轉、位移3.3吋，伸卡球則是均速97.6哩、轉速1994轉、位移16吋，兩者球速差不多，但伸卡球出手後會往右方位移更多。

大谷翔平今年在投手丘上的表現是11勝7敗、防禦率2.67以及176次三振，今天先發對上太空人隊就看能否拿出新武器，為自己競爭美聯MVP增添籌碼。

大谷翔平 天使

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