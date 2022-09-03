快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

台灣EMBA大帆船賽授旗 10月15日從安平啟航高雄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第一屆台灣EMBA大帆船賽授旗鳴笛儀式，2日在台南安平港舉行，7支參賽船隻由船長代表受旗。圖／中華民國大師運動協會提供
第一屆台灣EMBA大帆船賽授旗鳴笛儀式，2日在台南安平港舉行，7支參賽船隻由船長代表受旗。圖／中華民國大師運動協會提供

雖然軒嵐諾颱風在東部外海虎視眈眈，港邊海風一陣陣呼嘯而過捲起層層浪花，但是2022年第一屆台灣EMBA大帆船賽授旗鳴笛儀式不為所動，2日下午依然頑強地如期在台南安平港舉行，豪情宣示與強風互別瞄頭。

中華民國大師運動協會帆船委員會主任委員彭顯恩，褪去友晶科技董事長亮麗的外衣，換上輕便的T恤和短褲，頭戴小帽、腳踩白色步鞋，化身水手做典禮主人。

彭顯恩在短期內號召台大、師大、政大、成大、北科大、陽明、南台科大等7所大學EMBA帆船隊參賽，從籌辦比賽細節到規畫賽前的研討會，都全程仔細盯場；而且授旗鳴笛的地點，也是他精心打造的帆船維修保養基地，典禮台旁還掛起兩艘大帆船充當布景，為授旗鳴笛典禮更添聲色。

與賽七艘大帆船船長和60位企業家為班底的水手大都到場，舞台上的啦啦隊以輕快的韻律舞蹈拉開典禮序幕，體育名人陳怡安重拾主持棒，典禮的重頭戲授旗，由各船長代表接受，隨後各船長偕同海洋委員會海洋資源處處長王茂城等人鳴笛，既向海洋致敬，也胸懷征服海洋的夢想，典禮就在震耳欲聾的笛聲劃破長空之際圓滿結束，彼此相約10月15日在海上一較高下。

海洋委員會海洋資源處處長王茂城、體育署前署長高俊雄、副署長王水文和中華民國大師運動協會理事長彭臺臨、各參賽船隻船長和賽事裁判長郭廷祥，共同見證歷史時刻，王茂城表示，他參加過很多帆船賽事活動，唯有第一屆台灣EMBA大帆船賽尚未啟航，就讓他感動莫名，希望明年繼續合作。

賽事裁判長郭廷祥表示，為了選手安全，原訂3日從安平航向澎湖七美島的航程，改為「南台灣海岸賽」，預訂10月15日從安平啟航高雄，翌日在高雄外海出發，進行小琉球繞島賽，「10月東北季風已經南下，從台南到高雄外海因受中央山脈屏障，風害較小，對無動力的帆船而言，是比較理想的航海路線。」

水手 體育署 啦啦隊

延伸閱讀

高雄舉辦「下港潮派」 南部饒舌音樂嗨起來

高雄龍眼蜜產量降但不加價 以好滋味續與老主顧博感情

受侯友宜勸進才選高雄？柯志恩：有鼓勵、稍微提起

中秋連假攻略！米奇與好朋友Chill遊台南Tsum Tsum亮相

相關新聞

MLB／成就3000K靠打拚夠久 達比修感謝火腿用愛拉拔

教士今天以7：1擊敗道奇隊之戰，達比修有一舉為自己、為日本完成兩項大紀錄，他達陣日美通算3000次三振里程碑，先發7局、...

MLB／大谷翔平4支1 唯一安打有翻譯發功注入神秘力量

天使今天以2：4輸給太空人隊，大谷翔平4打數敲出1安打，另有一次帶點運氣的保送，此役的安打出現在翻譯水原一平發功之後，日...

台灣EMBA大帆船賽授旗 10月15日從安平啟航高雄

雖然軒嵐諾颱風在東部外海虎視眈眈，港邊海風一陣陣呼嘯而過捲起層層浪花，但是2022年第一屆台灣EMBA大帆船賽授旗鳴笛儀...

MLB／洋基本季最慘烈敗仗 總仔：輸成這樣太難看

洋基隊今天以0：9輸給光芒隊，這是他們本季比分差距最懸殊的一場敗仗，總教練布恩（Aaron Boone）也坦言真的很難看...

MLB／達比修職棒生涯3000K 日美都擁破千K跟進野茂英雄

教士隊日籍投手達比修有K進神級里程碑，今天面對道奇隊先發7局無失分，送出9次三振，一舉跨過日美通算3000K關卡，教士終...

MLB／今日戰績表 光芒4連勝、水手5連勝美聯外卡龍頭爭搶激烈

MLB今日戰績表 藍鳥 4：0 海盜 洛磯 2：3 紅人 運動家 2：5 金鶯 皇家 4：5 老虎 洋基 0：9 光芒 水手 6：1 守護者 遊騎兵 1：9 紅襪 國民 3：7 大都

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。