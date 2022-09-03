台灣EMBA大帆船賽授旗 10月15日從安平啟航高雄

雖然軒嵐諾颱風在東部外海虎視眈眈，港邊海風一陣陣呼嘯而過捲起層層浪花，但是2022年第一屆台灣EMBA大帆船賽授旗鳴笛儀式不為所動，2日下午依然頑強地如期在台南安平港舉行，豪情宣示與強風互別瞄頭。

中華民國大師運動協會帆船委員會主任委員彭顯恩，褪去友晶科技董事長亮麗的外衣，換上輕便的T恤和短褲，頭戴小帽、腳踩白色步鞋，化身水手做典禮主人。

彭顯恩在短期內號召台大、師大、政大、成大、北科大、陽明、南台科大等7所大學EMBA帆船隊參賽，從籌辦比賽細節到規畫賽前的研討會，都全程仔細盯場；而且授旗鳴笛的地點，也是他精心打造的帆船維修保養基地，典禮台旁還掛起兩艘大帆船充當布景，為授旗鳴笛典禮更添聲色。

與賽七艘大帆船船長和60位企業家為班底的水手大都到場，舞台上的啦啦隊以輕快的韻律舞蹈拉開典禮序幕，體育名人陳怡安重拾主持棒，典禮的重頭戲授旗，由各船長代表接受，隨後各船長偕同海洋委員會海洋資源處處長王茂城等人鳴笛，既向海洋致敬，也胸懷征服海洋的夢想，典禮就在震耳欲聾的笛聲劃破長空之際圓滿結束，彼此相約10月15日在海上一較高下。

海洋委員會海洋資源處處長王茂城、體育署前署長高俊雄、副署長王水文和中華民國大師運動協會理事長彭臺臨、各參賽船隻船長和賽事裁判長郭廷祥，共同見證歷史時刻，王茂城表示，他參加過很多帆船賽事活動，唯有第一屆台灣EMBA大帆船賽尚未啟航，就讓他感動莫名，希望明年繼續合作。

賽事裁判長郭廷祥表示，為了選手安全，原訂3日從安平航向澎湖七美島的航程，改為「南台灣海岸賽」，預訂10月15日從安平啟航高雄，翌日在高雄外海出發，進行小琉球繞島賽，「10月東北季風已經南下，從台南到高雄外海因受中央山脈屏障，風害較小，對無動力的帆船而言，是比較理想的航海路線。」