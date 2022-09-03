MLB／成就3000K靠打拚夠久 達比修感謝火腿用愛拉拔

教士今天以7：1擊敗道奇隊之戰，達比修有一舉為自己、為日本完成兩項大紀錄，他達陣日美通算3000次三振里程碑，先發7局、無失分奪得本季第12勝，同時也是日籍選手在大聯盟的第1000勝。

達比修此役共用111球、投7局，只被敲出2安打，第5局面對貝林格（Cody Bellinger）所投出的三振，是他在大聯盟的第1750K，在日職火腿隊7季則累積1250K，集滿日美通算3000K，他成為史上第二位在兩國職棒都各有1000K以上的「日美通算3000K俱樂部」成員，另一人為累積3122K的野茂英雄，生涯在日職1204K、美職1918K。

教士總教練梅爾文（Bob Melvin）讚嘆，達比修隨著賽季進行越來越強大，「他每次站上賽場，目標都是7局起跳，他的球路多，總能在特定時候依靠不同球種。」

Love Yu 3000



Congrats @faridyu on 3,000 professional career strikeouts! 🇯🇵🇺🇸 pic.twitter.com/SAZ7kfL9oH — San Diego Padres (@Padres) September 3, 2022

達比修透露，其實原本真的沒注意到達到3000K，是有人告訴他才想起來，他也在賽後拿著3000K的紀念球留下合影，紀錄解鎖生涯里程碑。

「關鍵還是健康吧！」達比修表示，這是靠時間累積下來的紀錄，職棒生涯可以打拚這麼多年，自己心存感激，能有今天是因為有許多人的幫忙，他也特別提及自己在日本職棒的東家火腿隊，「當我感到迷惘時，感謝有火腿用大愛培育我、帶著我一起成長，對火腿真心感謝。」

達比修這一勝，對於日本球員的大聯盟征程也是重要的印記，從1964年9月29日村上雅則所投出的第1勝，到58年後的今天，達比修所成就的是日本球員在大聯盟的第1000勝。

達比修對此表示，光是要在大聯盟投球都很難，更何況是贏球，那些賽前的準備功夫、面對比賽的張力都不容易，而日本選手克服了這些難關，在大聯盟贏了1000場比賽，「我也想向這些日本前輩說聲謝謝」。

日本選手在大聯盟勝投榜前10名

1、野茂英雄 123勝

2、達比修有 91勝

3、黑田博樹 79勝

4、田中將大 78勝

5、岩隈久志 63勝

6、前田健太 59勝

7、松坂大輔 56勝

8、大家友和 51勝

9、長谷川滋利 45勝

10、石井一久 39勝