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MLB／洋基本季最慘烈敗仗 總仔：輸成這樣太難看

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基強打遭到三振出局。 法新社
洋基強打遭到三振出局。 法新社

洋基隊今天以0：9輸給光芒隊，這是他們本季比分差距最懸殊的一場敗仗，總教練布恩（Aaron Boone）也坦言真的很難看；洋基經此敗仗後，在美聯東區領先光芒只剩5場勝差。

洋基在明星賽後戰績呈現雪崩式下滑，今天更是輸到抬不起頭，打完前7局雙方還僅有0：3的差距，但8局從張育成的內野鳥飛變成兩分打點安打後，光芒的攻勢如同燎原野火，一發不可收拾，光芒單局攻下6分，打到洋基推出野手登板。

「被打成這樣，真的是很難看。」布恩表示，球隊近況已經慘到谷底，現在無論如何都要想辦法打得更好，他也強調：「我是負責這支球隊的人，我比所有人都了解這一路走來，現在是一段辛苦的時間，我知道團隊都很努力也很在乎。」

主砲賈吉（Aaron Judge）也為團隊煲雞湯，他說：「因為我們整年至今的努力，我們才能在這個艱難的分區處於第一，沒有球隊是躺著進季後賽，沒有球隊是每天都贏球。」他表示，不想把專注力放在關心分區領先還剩多少，「我們現在還是第一，但我不想糾結在這裡，重點是接下來的比賽。」

洋基在7月9日時在分區還握有15.5場的優勢，到今天輸球之後只剩領先光芒5場，也是自6月2日以來的最小差距。

光芒 洋基 明星賽

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